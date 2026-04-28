Theo TASS, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 27/4 đã có cuộc gặp với Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Tại đây, chủ nhân Điện Kremlin đã gửi lời chúc sức khỏe tới Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei.

"Tôi đã nhận được thông điệp từ ông Mojtaba vào tuần trước. Tôi xin cảm ơn vì thông điệp đó và xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới ông ấy", ông Putin cho biết.

Tổng thống Putin khẳng định người dân Iran đang "chiến đấu dũng cảm và anh hùng vì chủ quyền của mình" và phía Nga hy vọng người dân Iran sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn để hướng tới hòa bình.

"Moscow sẵn sàng làm mọi điều trong khả năng để bảo đảm hòa bình ở Trung Đông được thiết lập nhanh nhất có thể. Chúng tôi sẽ luôn duy trì quan hệ chiến lược với Iran", ông Putin nói thêm.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Ảnh: RIA

Về phía Iran, Ngoại trưởng Araghchi cho biết ông "rất vui mừng" khi được gặp ông Putin. Nhà ngoại giao Iran nói Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei và Tổng thống Masoud Pezeshkian cũng gửi "lời chào nồng nhiệt nhất" tới chủ nhân Điện Kremlin.

"Người dân Iran sẽ đứng vững trước áp lực từ Mỹ. Chúng tôi xin cảm ơn ông Putin và Nga vì sự ủng hộ dành cho Cộng hòa Hồi giáo. Quan hệ giữa Moscow và Tehran là quan hệ đối tác chiến lược ở cấp cao nhất và sẽ tiếp tục phát triển bất kể hoàn cảnh nào", ông Araghchi tuyên bố.

Israel cảnh báo "rắn" Hezbollah

Theo CNN, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz ngày 27/4 đã lên tiếng về việc lãnh đạo Hezbollah Naim Qassem chỉ trích các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa Israel và Lebanon.

"Lãnh đạo Hezbollah đang đùa với lửa, điều đó sẽ thiêu rụi lực lượng này và toàn bộ Lebanon. Nếu chính phủ Lebanon tiếp tục ẩn náu dưới sự bảo trợ của tổ chức khủng bố Hezbollah, lửa sẽ bùng lên và thiêu rụi những cây tuyết tùng của Lebanon", ông Katz cảnh báo.

Trong tuyên bố của mình, Bộ trưởng Katz cũng cho rằng Tổng thống Lebanon Joseph Aoun cần dừng "đánh cược tương lai của đất nước và nhanh chóng thúc đẩy việc giải giáp Hezbollah".

Chính phủ Israel và Lebanon trong tuần trước đạt thỏa thuận gia hạn ngừng bắn, nhưng cả Tel Aviv và Hezbollah đã có nhiều cuộc tấn công qua lại trong những ngày qua. Cả hai bên sau đó đều đổ lỗi cho nhau về việc vi phạm lệnh ngừng bắn.