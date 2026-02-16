Trong bài đăng trên mạng Truth Social hôm 15/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết tại cuộc gặp sắp tới ở Viện Hòa bình Donald J. Trump vào ngày 19/2 tới, ông và nhiều thành viên khác trong Hội đồng Hòa bình sẽ công bố quyết định trên.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Nhà Trắng

“Hội đồng Hòa bình đã cam kết gửi hàng nghìn nhân viên thuộc Lực lượng Ổn định quốc tế và cảnh sát địa phương nhằm duy trì an ninh và hòa bình cho người dân Dải Gaza… Hội đồng Hòa bình sẽ chứng tỏ là cơ quan quốc tế quan trọng nhất trong lịch sử và tôi thấy vinh dự khi được giữ vai trò chủ tịch”, ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ cũng kêu gọi Phong trào Hồi giáo Hamas ở Dải Gaza cần phải giữ nguyên cam kết về việc phi quân sự hóa “hoàn toàn và ngay lập tức”.

Theo báo The Hill, ông Trump giữa tháng trước đã thông báo thành lập Hội đồng Hòa bình, qua đó bắt đầu giai đoạn 2 của kế hoạch hòa bình ở Dải Gaza. Trong tuyên bố đưa ra khi đó, người đứng đầu Nhà Trắng khẳng định “với sự hỗ trợ của Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar, Mỹ sẽ bảo đảm một thỏa thuận phi quân sự hóa toàn diện với Hamas”.