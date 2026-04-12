Theo RT, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 11/4 đã chỉ trích Tây Ban Nha vì hành vi "bôi nhọ" IDF, đồng thời cáo buộc Madrid liên tục đưa ra lập trường chống Israel.

"Israel sẽ không im lặng nếu bị công kích. Tây Ban Nha đã bôi nhọ các binh sĩ IDF - những người anh hùng của chúng tôi. Trên thực tế, Tây Ban Nha đã nhiều lần chọn cách chống lại Israel và chúng tôi không cho phép bất kỳ quốc gia nào tiến hành một cuộc chiến ngoại giao chống lại Israel mà không phải trả giá ngay lập tức", ông Netanyahu cho biết.

Thủ tướng Netanyahu nhấn mạnh, ông đã ra lệnh loại Tây Ban Nha khỏi trung tâm điều phối do Mỹ hậu thuẫn tại Kiryat Gat - cơ sở có trách nhiệm giám sát lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza - coi đây là biện pháp trừng phạt vì lập trường phản đối Israel.

Động thái của ông Netanyahu được đưa ra trong bối cảnh Tây Ban Nha mới đây đã chỉ trích việc Israel tiếp tục không kích Lebanon dù Mỹ và Iran đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Đợt tấn công của IDF trong ngày 8/4 kéo dài khoảng 10 phút, khiến ít nhất 357 người ở Lebanon thiệt mạng và hơn 1.223 người bị thương.

"Các cuộc không kích của Israel tại Lebanon là nỗi hổ thẹn. IDF rõ ràng đang ném bom bừa bãi dưới danh nghĩa chống lại Hezbollah", Ngoại trưởng Tây Ban Nha José Manuel Albares nói ngày 9/4.

Trên thực tế, chính quyền của Thủ tướng Pedro Sánchez đã nhiều lần chỉ trích chiến dịch của Mỹ và Israel tại Trung Đông. Hồi tháng 3, Tây Ban Nha đã đóng cửa không phận đối với máy bay Mỹ liên quan đến chiến dịch này và rút đại sứ khỏi Israel, làm suy giảm quan hệ song phương.