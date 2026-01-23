Tờ The Guardian ngày 22/1 đưa tin, ông Jared Kushner - con rể Tổng thống Mỹ Donald Trump - đã công bố những hình ảnh về "Gaza mới" trong lễ ký kết thành lập Hội đồng Hòa bình ở Davos.

"Trong 100 ngày đầu tiên, chúng tôi sẽ ưu tiên vào việc khôi phục hạ tầng thiết yếu như hệ thống điện, hệ thống cấp nước, bệnh viện; đồng thời tăng cường vận chuyển hàng hóa vào Dải Gaza", ông Kushner nói.

Ông Kushner sau đó trình bày một quy hoạch tổng thể về "Gaza mới", chia làm 4 trung tâm chính là Rafah hay "thành phố 1", Khan Younis hay "thành phố 2", các trại trung tâm hay "thành phố 3" và Gaza City hay "thành phố 4".

Ảnh: Hội đồng Hòa bình Dải Gaza

Các hình ảnh mô phỏng cho thấy toàn bộ các thành phố ở Gaza mới sẽ sở hữu hàng loạt căn hộ cao cấp, trung tâm dữ liệu, khu nghỉ dưỡng ven biển, cơ sở giáo dục, trung tâm y tế và các công trình văn hóa.

Cũng theo con rể của Tổng thống Trump, yếu tố quan trọng nhất để hiện thực hóa tầm nhìn "Gaza mới" là bảo đảm an ninh. "Chúng tôi đang phối hợp rất chặt chẽ với phía Israel để tìm cách hạ nhiệt căng thẳng. Nếu không đảm bảo an ninh thì sẽ không ai đến xây dựng, không ai đầu tư. Chúng tôi cần đầu tư để tạo việc làm cho người dân địa phương", ông Kushner cho biết.

Ảnh: Hội đồng Hòa bình Dải Gaza

Theo truyền thông Mỹ, kế hoạch phát triển kinh tế của chính quyền Tổng thống Trump nhằm tái thiết Gaza sẽ được thực hiện bởi một hội đồng chuyên gia từng góp phần xây dựng các "thành phố kỳ diệu hiện đại" ở Trung Đông. Ngoài ra, một đặc khu kinh tế sẽ được thiết lập với ưu đãi thuế quan và tiếp cận ưu đãi để đàm phán với các quốc gia muốn đầu tư.