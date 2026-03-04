Trả lời phỏng vấn báo Times of Israel sáng nay (4/3), một quan chức Israel nói Tel Aviv rút bớt nhân sự làm việc tại đại sứ quán ở UAE vì “một số âm mưu khủng bố của Iran nhằm vào nhân viên ngoại giao nước này đã bị đập tan trong những ngày qua”.

Lễ khánh thành Đại sứ quán Israel ở UAE hồi tháng 7/2021. Ảnh: CBN News (Mỹ)

Trong thông cáo đưa ra sau đó, Bộ Ngoại giao Israel xác nhận: “Trước những mối đe dọa cụ thể đối với các phái đoàn Israel tại UAE và theo yêu cầu của nhiều cơ quan an ninh, những nhân viên không thiết yếu đã được sơ tán”.

Một quan chức cấp cao giấu tên của Israel tiết lộ, 2 âm mưu tấn công khủng bố gần đây nhằm vào các quan chức ngoại giao làm việc ở UAE là một phần của “nỗ lực cụ thể nhằm truy lùng các viên chức đối ngoại của Tel Aviv”.

Theo Times of Israel, tính đến sáng 4/3, vẫn còn hàng nghìn công dân Israel đang mắc kẹt ở UAE giữa lúc giao tranh ngày một leo thang. Nhiều người trong số đó là khách du lịch hoặc người Israel có quốc tịch nước ngoài.

Từ ngày 28/2, sau khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch không kích chung vào một loạt mục tiêu quan trọng ở Iran, các lực lượng Tehran đã tiến hành hàng chục đợt tập kích trả đũa bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV). Trong nhiều mục tiêu bị Iran trả đũa có một số căn cứ quân sự Mỹ đặt ở UAE.

Theo thống kê từ Bộ Quốc phòng UAE, kể từ ngày 28/2, UAE đã “trở thành mục tiêu tấn công của hơn 800 UAV và gần 200 tên lửa”.