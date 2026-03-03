Theo đài RT, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 3/3 buộc tội Mỹ theo đuổi chính sách "Israel trước tiên", nhấn mạnh cả Mỹ và Iran đang phải hứng chịu thương vong vì lợi ích của Israel.

"Ngoại trưởng Mỹ Rubio đã thừa nhận điều mà tất cả mọi người đều biết rõ. Mỹ là bên lựa chọn bước vào cuộc xung đột vì lợi ích của Israel. Không có thứ gì gọi là mối đe dọa từ Tehran", ông Araghchi tuyên bố.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Ảnh: TASS

Ông Araghchi đưa ra phản bác sau khi Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói "việc Israel tấn công Iran và khả năng chắc chắn rằng Tehran sẽ nhắm mục tiêu vào binh sĩ Mỹ trong khu vực đã buộc Washington phải tiến hành các đòn tấn công phủ đầu".

Trong cuộc phỏng vấn trước đó với hãng tin Fox, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance khẳng định mục tiêu hàng đầu của chiến dịch "Cơn cuồng nộ dữ dội" là đảm bảo Iran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân. "Tổng thống Trump muốn gửi đi một thông điệp rõ ràng tới Iran và thế giới, rằng Mỹ sẽ không dừng lại cho tới khi đạt được mục tiêu quan trọng nhất", ông Vance nói.

Vào ngày 2/3, đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đã tiết lộ việc các quan chức Iran nói với Mỹ rằng "Tehran có đủ uranium làm giàu để chế tạo 11 quả bom hạt nhân".

"Trong các cuộc đàm phán hiện đã đổ vỡ, Iran yêu cầu quyền bất khả xâm phạm để làm giàu toàn bộ số nhiên liệu hạt nhân họ đang sở hữu. Chúng tôi cũng đề nghị rằng Washington sẽ trả tiền cho Tehran trong vòng 10 năm nếu Iran không làm giàu uranium, nhưng họ đã từ chối", ông Witkoff cho biết thêm.