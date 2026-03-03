Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei lúc sinh thời. Ảnh: WANA

Trong bài viết đăng tải ngày 2/3, tạp chí Anh cho biết thêm, Israel đã tấn công mạng camera giao thông ở thủ đô Tehran của Iran, rồi truyền dữ liệu được mã hóa về Tel Aviv và miền nam Israel. Sau đó, các điệp viên Israel đã theo dõi cuộc sống hàng ngày của các quan chức cấp cao Iran, những người tới làm việc gần đường Pasteur ở Tehran, nơi Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei bị hạ sát hôm 28/2 trong chiến dịch "Sư tử gầm" của Israel.

Một nguồn tin tiết lộ với Financial Times rằng một camera đã cung cấp góc quay đặc biệt hữu ích, cho phép các nhà phân tích xác định nơi các tài xế, nhân viên an ninh của các quan chức Iran thích đậu xe. Điều này giúp Israel hiểu được thói quen làm việc trong khu phức hợp được bảo vệ nghiêm ngặt.

Ngoài ra, với các thuật toán phức tạp đã được sử dụng để bổ sung chi tiết vào hồ sơ cá nhân của các thành viên đội an ninh Iran, gồm địa chỉ nhà, giờ làm việc, tuyến đường đi lại và quan trọng nhất là họ được giao nhiệm vụ bảo vệ, chở ai.

Tình báo Israel cũng sử dụng các công cụ AI để sàng lọc lượng thông tin khổng lồ thu thập được về giới lãnh đạo Iran và các hoạt động của họ. Từ đó, Israel đã phát hiện lịch trình sinh hoạt của ông Khamenei và các vệ sĩ cũng như các quan chức cấp cao khác của Iran.

Ngoài ra, Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA) đã cung cấp thêm nguồn tin giúp xác nhận địa điểm ông Khamenei dự kiến có mặt vào ngày bị sát hại.

Theo Financial Times, Israel cũng tìm cách làm gián đoạn các bộ phận trong khoảng 12 cột anten di động gần đường Pasteur, khiến điện thoại luôn hiển thị trạng thái bận khi gọi. Bằng cách này, đội an ninh của lãnh tụ tối cao Iran không thể nhận được cảnh báo về cuộc tấn công sắp xảy ra.

"Từ trước khi quả bom rơi trúng ông Khamenei, chúng tôi đã nắm rõ Tehran như Jerusalem", một sĩ quan tình báo Israel nói.

Theo một nguồn thạo tin, bức tranh tình báo dày đặc về thủ đô của Iran là kết quả thu thập dữ liệu tỉ mỉ của Đơn vị Tình báo công nghệ cao 8200 của Israel. Các nguồn tin do cơ quan tình báo Mossad của Israel tuyển dụng và lượng dữ liệu khổng lồ được Cục Tình báo quân sự xử lý thành những bản báo cáo hàng ngày.

Khi CIA và Israel xác định được ông Khamenei sẽ tổ chức một cuộc họp vào sáng thứ Bảy (28/2) tại văn phòng của ông gần đường Pasteur, họ nhận thấy cơ hội “đặc biệt thích hợp” để loại bỏ lãnh tụ tối cao cùng phần lớn các lãnh hàng đầu của Iran.

Ảnh: WANA

Các cơ quan tình báo Israel đánh giá việc theo dõi các lãnh đạo cấp cao Iran một khi xung đột nổ ra sẽ khó khăn hơn nhiều, vì Tehran sẽ nhanh chóng thực hiện các biện pháp né tránh đã được lên kế hoạch trước, bao gồm cả việc di chuyển vào các hầm ngầm chống bom. Theo báo cáo, khác với đồng minh là lãnh đạo nhóm vũ trang Hezbollah Hassan Nasrallah, Lãnh tụ tối cao Iran Khamenei không sống trong cảnh lẩn trốn.

Tờ Financial Times cho hay Israel đã tấn công khu văn phòng được bảo vệ chặt chẽ của ông Khamenei bằng tên lửa Sparrow. Ngoài ra, Israel đã triển khai máy bay vào ban ngày nhằm đạt yếu tố bất ngờ về chiến thuật, ngay cả khi Iran đang trong tình trạng báo động cao.

Tổng cộng 30 tên lửa đã được bắn vào khu phức hợp, trong khi các trạm phát sóng di động trong khu vực đã bị gián đoạn, khiến điện thoại của nhân viên an ninh không thể nhận được cuộc gọi cảnh báo.