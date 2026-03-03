Theo hãng tin Al Jazeera, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 3/3 thông báo việc tiến quân sâu hơn vào khu vực miền nam của Lebanon nhằm tăng cường thế trận phòng thủ.

"Các binh lính thuộc Sư đoàn số 91 đang được bố trí tại nhiều địa điểm gần biên giới Lebanon. Đây là kế hoạch nhằm tăng cường thêm an ninh cho các cư dân ở miền bắc Israel", IDF cho biết.

Cùng ngày, IDF đã xác nhận về việc tiến hành các cuộc không kích diện rộng nhắm vào Iran và nhóm vũ trang Hồi giáo Hezbollah ở Lebanon. Truyền thông Iran đã ghi nhận nhiều tiếng nổ ở thủ đô Tehran từ rạng sáng 3/3, nhưng hiện chưa có báo cáo cụ thể về thiệt hại.

Một cơ sở quân sự của Iran bị Israel không kích. Ảnh: IDF

Trước đó, IDF cũng cảnh báo người dân tại nhiều địa điểm của Lebanon, bao gồm 2 khu dân cư ở phía nam thủ đô Beirut nên sơ tán trước khi các hoạt động không kích của Israel diễn ra.

"Vì sự an toàn của bản thân, người dân Lebanon ở những khu vực được liệt kê hãy rời khỏi nhà và tìm nơi trú ẩn. Các khu Ghobeiry và Haret Hreik ở phía nam Beirut có liên quan đến lợi ích của Hezbollah và sẽ là mục tiêu bị nhắm tới", phát ngôn viên quân đội Israel Avichay Adraee nói.

Trong một diễn biến liên quan, Trung Quốc đã bác bỏ thông tin cho rằng Bắc Kinh đang cung cấp viện trợ quân sự cho Tehran, nhấn mạnh sự ủng hộ của Bắc Kinh chỉ giới hạn ở mức độ chính trị và tinh thần. Vào ngày 2/3, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cũng kêu gọi Israel, Mỹ và Iran ngừng bắn để quay trở lại bàn đàm phán. Tuy nhiên, ông Vương Nghị không công khai ủng hộ các hành động đáp trả từ phía Iran.