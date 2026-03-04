Theo đài ABC, Tổng thống Mỹ Trump và Thủ tướng Đức Friedrich Merz ngày 3/3 đã có cuộc họp báo chung tại Nhà Trắng để nói về cuộc xung đột Iran.

Khi được hỏi về thông tin Israel là bên đã thúc đẩy Mỹ ra lệnh không kích Iran, ông Trump đã bác bỏ nhận định này. "Israel không phải là bên kéo chúng tôi vào xung đột, có thể chính Mỹ mới là bên buộc họ phải hành động. Chúng tôi đã đàm phán với Iran, nhưng theo đánh giá của tôi, họ sẽ tấn công trước. Nếu chúng tôi không tấn công trước, Iran sẽ làm điều đó", lãnh đạo Nhà Trắng cho biết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Đức Friedrich Merz. Ảnh: NYT

Ông Trump cũng thừa nhận bị bất ngờ khi Iran chuyển hướng tấn công sang các nước láng giềng để đáp trả Mỹ và Israel. "Các quốc gia Trung Đông bị Tehran nhắm tới có lẽ cũng bị bất ngờ", nhà lãnh đạo Mỹ nói.

Khi được hỏi về nhân vật mà Mỹ muốn thấy lãnh đạo Iran trong tương lai, Tổng thống Trump lưu ý phần lớn những nhân vật từng được xem là ứng viên thay thế cố Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei đã thiệt mạng.

"Những người mà chúng tôi muốn đều đã thiệt mạng và lại vừa có một nhóm lãnh đạo khác cũng thiệt mạng. Tôi đoán sẽ sớm có một nhóm ứng viên thứ 3. Kịch bản tồi tệ nhất với Iran là một người nào đó lên nắm quyền lại không tốt hơn người tiền nhiệm", ông Trump bình luận.

Tại cuộc họp báo, Thủ tướng Đức Merz nói ông có cùng quan điểm với Tổng thống Trump về sự cần thiết phải loại bỏ chính quyền hiện nay ở Tehran.

"Chúng tôi có cùng lập trường về việc phải thay đổi quyền lực ở Iran. Chúng tôi cũng hy vọng cuộc xung đột sớm kết thúc. Mỹ và Israel đang làm những điều cần thiết để đưa Trung Đông trở lại với hòa bình và tự do", ông Merz cho hay.