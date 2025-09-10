Khoảnh khắc vụ tấn công diễn ra. Video: Times of Israel

Theo quan chức Israel, các máy bay chiến đấu cần được tiếp nhiên liệu trên không cho cuộc tấn công tầm xa và tất cả đều nhắm vào một mục tiêu duy nhất ở thủ đô Doha của Qatar. Cùng thời điểm, hai nguồn tin Israel tiết lộ, chiến dịch tấn công trên được Tel Aviv hoạch định trong nhiều tháng và được đẩy nhanh trong những tuần gần đây.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar cho biết, cuộc tấn công chưa từng có của Israel hôm 9/9 nhằm vào các tòa nhà dân cư, nơi ở của một số thành viên thuộc văn phòng chính trị của Hamas. Theo Hamas, 5 thành viên của nhóm vũ trang người Palestine này và một quan chức an ninh của Qatar đã thiệt mạng, nhưng Israel không ám sát được phái đoàn đàm phán của họ.

Trong một cuộc họp báo vừa diễn ra, Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani bày tỏ sự giận dữ khi mô tả về vụ tấn công. Qatar là một trong 2 quốc gia trong khu vực giữ vai trò trung gian hòa giải nhằm tìm ra giải pháp ngoại giao để chấm dứt cuộc xung đột ở Dải Gaza và trả tự do cho các con tin Israel đang bị Hamas giam giữ tại vùng đất này.

Qatar, nước tự định vị chiến lược là trung gian hậu trường thiết yếu cho các vấn đề an ninh toàn cầu của Mỹ như Iran và Afghanistan, đã tổ chức vô số vòng đàm phán giữa Hamas và Israel, củng cố vai trò là nhân tố ngoại giao chủ chốt trong việc giải quyết xung đột khu vực.

Qatar đã đón nhận hàng nghìn binh sĩ Mỹ đóng quân tại Al Udeid, căn cứ quân sự lớn nhất của Washington tại Trung Đông, đồng thời cho phép văn phòng chính trị của Hamas hoạt động tại Doha.

Theo giới phân tích, cuộc không kích Qatar hôm 9/9 là cuộc tấn công đầu tiên được biết đến của Israel nhằm vào một quốc gia Ảrập tại vùng Vịnh. Điều này đặt con đường ngoại giao duy nhất hướng tới lệnh ngừng bắn ở Gaza vào tình thế nguy hiểm và khiến các quốc gia Ảrập trong vùng lo ngại hơn về các cam kết an ninh từ Mỹ.