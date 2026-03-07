Đài CNN ngày 7/3 đưa tin, các hình ảnh vệ tinh mới đây đã tiết lộ việc radar RTX AN/TPY-2 thuộc tổ hợp phòng không THAAD tại căn cứ không quân Muwaffaq Salti của Mỹ ở Jordan bị Iran phá hủy. Một quan chức Washington sau đó đã xác nhận lại thông tin này.

Theo báo cáo của Trung tâm nghiên cứu Foundation for Defense of Democracies, có 2 cuộc tấn công của Iran nhắm vào Jordan diễn ra vào ngày 28/2 và ngày 3/3, nhưng đều được thông báo đã bị ngăn chặn.

Radar thuộc hệ thống phòng không THAAD của Mỹ bị Iran phá hủy. Ảnh: CNN

"Việc Iran phá hủy radar của THAAD đã đánh dấu một trong những cuộc tấn công thành công nhất của nước này tính đến hiện tại. Tuy vậy, Mỹ và các đồng minh vẫn còn những hệ thống radar khác có thể tiếp tục làm nhiệm vụ giám sát và đánh chặn tên lửa", chuyên gia phân tích Ryan Brobst cho biết.

Cách đây 1 ngày, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã thông báo nhắm mục tiêu vào các hệ thống radar của Mỹ đang được đặt tại các căn cứ quân sự ở Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE), Jordan và Qatar.

"Hệ thống radar thuộc tổ hợp THAAD được Mỹ triển khai tại UAE và Jordan, cũng như radar cảnh báo tên lửa đạn đạo AN/FPS-132 của Mỹ đặt tại Qatar đã bị đơn vị tên lửa và máy bay không người lái của chúng tôi phá hủy", IRGC tuyên bố.

Quân đội Mỹ đang vận hành 8 tổ hợp THAAD trên toàn cầu, bao gồm các tổ hợp đặt tại Hàn Quốc và Guam. Theo Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS), mỗi khẩu đội THAAD có giá lên tới 1 tỷ USD, trong đó riêng hệ thống radar đã trị giá khoảng 300 triệu USD.