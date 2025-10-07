Trả lời phỏng vấn nhà bình luận người Mỹ mang tư tưởng bảo thủ Ben Shapiro, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói rằng chính quyền Iran đang phát triển những loại tên lửa đạn đạo “với tầm bắn 8.000km”.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: Thủ tướng Israel/Mạng xã hội X

Kênh tin CNN dẫn lời ông Netanyahu nói: “Điều đó có nghĩa là gì? Chỉ cần thêm 3.000km nữa, thì những tên lửa đó có thể chạm tới khu vực Bờ Đông nước Mỹ. Những vũ khí đó có thể tấn công tới các thành phố Mỹ như New York, thủ đô Washington DC hay thậm chí là khu nghỉ mát của Tổng thống Donald Trump ở Palm Beach thuộc bang Florida. Đó là một mối nguy hiểm thực sự lớn”.

Theo CNN, tuyên bố trên của ông Netanyahu được đưa ra trong bối cảnh gần đây xuất hiện nhiều lo ngại về nguy cơ xung đột ở khu vực Trung Đông tiếp diễn, khi căng thẳng về vấn đề hạt nhân giữa Iran và nhiều quốc gia phương Tây hiện chưa được giải quyết, nhất là sau những đòn tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran hồi tháng 6 năm nay.

Hiện Iran chưa phản hồi về tuyên bố trên của nhà lãnh đạo Israel.