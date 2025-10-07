Theo tờ Newsweek, nếu thông tin trên là sự thật, đây sẽ là một trong những thương vụ xuất khẩu vũ khí lớn nhất của Nga kể từ khi cuộc xung đột với Ukraine bùng nổ.

Trước đó, vào cuối tháng 9, Không quân Iran đã tiếp nhận loạt chiến đấu cơ MiG-29 do Nga chế tạo. Ông Abolfazl Zohrevand, thành viên Ủy ban An ninh quốc gia của Quốc hội Iran cho biết, MiG-29 của Nga là "giải pháp ngắn hạn", trong khi Tehran chờ đợi tiếp nhận các chiến đấu cơ Sukhoi Su-35 tiên tiến hơn. Cho đến nay, Nga vẫn chưa lên tiếng xác nhận việc chuyển giao Su-35 cho Iran.

Tiêm kích Sukhoi Su-35 của Nga. Ảnh: Newsweek

Trong khi đó, hôm 2/10, nhóm tin tặc Black Mirror đã công bố hơn 300 tài liệu nội bộ của Rostec nêu chi tiết các hợp đồng xuất khẩu, giá thành và lịch trình giao hàng.

Ảnh chụp màn hình các tài liệu này được lan truyền trên mạng xã hội X, Telegram và OSINT. Theo các trang tin tức quân sự Army Recognition và Defense Security Asia, mã khách hàng "364" trong những tài liệu này tương ứng với Iran cùng đơn đặt hàng tiềm năng gồm 48 chiến đấu cơ đa năng Su-35.

Thương vụ này sẽ được tích hợp với các gói thiết bị điện tử hàng không và tác chiến điện tử tiên tiến do KRET, một công ty con lớn thuộc tập đoàn Rostec của Nga phát triển.

Cụ thể, một tài liệu được gắn mã "364" đã phác thảo chương trình trị giá 686 triệu USD với việc giao hàng dự kiến ​​diễn ra theo từng giai đoạn trong vòng 16 - 48 tháng. Nói cách khác, Iran có thể nhận được chiếc Su-35 đầu tiên sớm nhất vào năm 2026 và lô cuối cùng sẽ được giao vào năm 2028. Chương trình này còn bao gồm các hệ thống tác chiến điện tử Khibiny-M để tăng cường khả năng phòng thủ.

Su-35 là chiến đấu cơ đa năng 2 động cơ của Nga. Máy bay được trang bị radar Irbis-E có thể theo dõi nhiều mục tiêu cùng lúc cũng như mang theo 8.000kg tên lửa và bom. Được thiết kế để cạnh tranh với các tiêm kích thế hệ thứ 4 và 4,5 hiện đại của phương Tây như F-15E Strike Eagle, F/A-18E/F Super Hornet và Eurofighter Typhoon, Su-35 đóng vai trò là nền tảng của Không quân Nga và các chương trình xuất khẩu.

Nếu thỏa thuận mua bán Su-35 được thực hiện, nó có thể tái định hình sức mạnh và củng cố khả năng phòng thủ của Iran trước Mỹ và Israel, sau cuộc xung đột kéo dài 12 ngày giữa Iran và Israel vào đầu tháng 6. Ngoài ra, bản hợp đồng cũng sẽ đánh dấu một giai đoạn mới trong hợp tác chiến lược Nga - Iran.

Điều đáng nói, trong số tài liệu của Rostec bị rò rỉ, Nga được cho sẽ cung cấp 12 tiêm kích tàng hình Su-57E và các bộ dụng cụ hỗ trợ máy bay Su-34 trị giá 414 triệu USD cho khách hàng có mã "012", dường như là Algeria.

Đây sẽ là những thương vụ mua bán quân sự quan trọng vào thời điểm xuất khẩu vũ khí nói chung của Nga bị giảm mạnh. Theo tổ chức nghiên cứu Jamestown Foundation tại Washington, hoạt động xuất khẩu của Nga đã giảm 92% trong giai đoạn 2021 - 2024 và chỉ còn lại khoảng hơn 10 khách hàng đặt mua. Với việc sản xuất vũ khí hiện tập trung vào phục vụ chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, những bản hợp đồng với các quốc gia như Iran và Algeria sẽ ngày càng quan trọng đối với việc duy trì hoạt động xuất khẩu quốc phòng của Nga.