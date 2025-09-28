Theo hãng thông tấn TASS hôm 27/9, phát biểu trong cuộc họp báo sau khi tham dự Khóa họp lần thứ 80 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ) tại New York, Mỹ, ông Lavrov cho biết: “Những gì thường xuyên được báo chí đề cập và các nhà phân tích nhắc đến về mối đe dọa từ các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran vẫn tiếp diễn. Thậm chí, theo một số 'nguồn tin đáng tin cậy', các cuộc thảo luận đang diễn ra trên thực tế”.

Ngoại trưởng Lavrov cho rằng, đây là những hành động phối hợp giữa đe dọa quân sự và các biện pháp nhằm bóp nghẹt nền kinh tế của Iran.

Israel tấn công kho chứa dầu ở Tehran, Iran. Ảnh: EPA

Theo Sputnik, trong ngày 27/9, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tái khẳng định, Tehran không có ý định phát triển vũ khí hạt nhân. Ông Pezeshkian cũng cáo buộc Mỹ và Israel dùng sức ép nhằm lật đổ nước cộng hòa Hồi giáo này.

“Mỹ muốn chúng tôi giao nộp toàn bộ uranium đã làm giàu và đổi lại sẽ cho chúng tôi miễn trừ trừng phạt trong 3 tháng. Điều này hoàn toàn không thể chấp nhận được", ông Pezeshkian nhấn mạnh.

Tổng thống Iran tin, nếu Tehran đồng ý với đề xuất giao nộp uranium làm giàu cho Mỹ, Washington sẽ đưa ra những yêu cầu mới cũng như đe dọa tái áp đặt các biện pháp hạn chế với nước này.

Theo ông Pezeshkian, việc hợp tác với các nước trong Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) và Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), niềm tự hào của người dân và khát vọng độc lập sẽ giúp Iran vượt qua các lệnh trừng phạt.

Trước đó, các lệnh trừng phạt của LHQ đối với Iran đã được tái triển khai từ ngày 27/9, sau khi nghị quyết về việc hoãn trừng phạt 6 tháng do Nga và Trung Quốc đưa ra không được thông qua.