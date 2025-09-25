Theo tờ Newsweek, ông Abolfazl Zohrevand, thành viên Ủy ban An ninh quốc gia của Quốc hội Iran, cho biết MiG-29 là "giải pháp ngắn hạn" trong khi Tehran chờ đợi tiếp nhận các chiến đấu cơ Sukhoi Su-35 tiên tiến hơn.

“Các chiến đấu cơ MiG-29 của Nga đã đến Iran và đang được triển khai tại Shiraz, trong khi chờ bàn giao lô tiêm kích Sukhoi Su-35. Một khi các hệ thống này được triển khai đầy đủ, kẻ thù của chúng tôi sẽ hiểu được ngôn ngữ của sức mạnh”, ông Zohrevand nói.

Tiêm kích MiG-29 trong lực lượng không quân Iran. Ảnh: Iranian Spotters

Ông Zohrevand cho biết thêm, các hệ thống phòng không HQ-9 của Trung Quốc và S-400 của Nga cũng được cung cấp cho Iran “với số lượng đáng kể”.

Theo ông Zohrevand, sau cuộc xung đột kéo dài 12 ngày với Israel hồi tháng 6, sự xuất hiện của MiG-29 là một phần trong nỗ lực lớn hơn nhằm nhanh chóng tăng cường năng lực cho Không quân Iran. Tuy nhiên, Nga vẫn chưa lên tiếng xác nhận việc chuyển giao Su-35 cho Iran.

Không quân Iran hiện phụ thuộc chủ yếu vào các máy bay phản lực do Mỹ sản xuất, được mua trước cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979 cùng với một số lượng nhỏ máy bay xuất xứ Nga và các nền tảng được nâng cấp trong nước. Điểm yếu của Iran đã bị phơi bày khi các cuộc không kích của Israel phá hủy hệ thống phòng không S-300 do Nga cung cấp và được Tehran mua vào năm 2016. Do đó, những lỗ hổng đáng kể trong mạng lưới phòng thủ của Iran đã xuất hiện.

Để bù đắp tổn thất, Iran đã củng cố các hệ thống phòng không nội địa bằng cách phát triển tên lửa đất đối không tầm xa Bavar-373, các hệ thống tên lửa Khordad và Sayyad, hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo tầm xa Arman và tên lửa đất đối không tầm xa S-200 Ghareh.

Theo ông Zohrevand, những thương vụ mua sắm gần đây là "lá bài chiến thắng" của Iran, giữa lúc các cường quốc châu Âu đang cân nhắc việc tái áp đặt lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc đối với Iran. Quan chức này nhấn mạnh, Tehran coi việc mở rộng năng lực không quân và tên lửa vừa là biện pháp răn đe, vừa là công cụ để củng cố vị thế trong các cuộc đàm phán quốc tế.

Chương trình hiện đại hóa quân đội của Iran cho thấy sẽ có thêm nhiều máy bay và hệ thống phòng không tiên tiến được bàn giao trong thời gian tới. Quá trình nâng cấp này có thể định hình lại cán cân quyền lực trong khu vực, bằng cách làm phức tạp thêm kế hoạch tác chiến của Israel cũng như thách thức tầm ảnh hưởng của Mỹ tại Trung Đông.