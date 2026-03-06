Trước đó, IDF đã ban hành lệnh sơ tán bắt buộc đối với toàn bộ dân cư ở vùng ngoại ô phía nam Beirut, nơi sinh sống của 500.000 người, gây ra sự hoảng loạn trên diện rộng và dẫn đến tình trạng tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng khi người dân cố gắng rời đi.

Khói bốc lên cuồn cuộn sau một cuộc tấn công của Israel vào khu vực phía nam thủ đô Beirut, Lebanon. Ảnh: The Arab Weekly

Lệnh sơ tán được ban hành chỉ một ngày sau khi IDF ra lệnh cho tất cả cư dân phải rời khỏi khu vực phía nam sông Litani, chiếm khoảng 10% diện tích Lebanon, làm dấy lên lo ngại rằng Israel có thể sắp phát động một cuộc tấn công trên bộ.

“Giao thông bị tê liệt trên toàn thành phố và hàng nghìn người phải đi bộ, gồm cả phụ nữ đẩy xe nôi có trẻ sơ sinh giữa dòng xe cộ ùn tắc. Các gia đình đã kêu gọi các dịch vụ cứu hộ giúp đưa những người già không thể tự rời khỏi nhà ra khỏi nơi ở của họ”, phóng viên báo Guardian có mặt tại Beirut hôm 5/3 kể.

Diễn biến mới xảy ra khi các cư dân ở Beirut vẫn đang tìm kiếm trong đống đổ nát của các tòa nhà chung cư bị hư hại do các cuộc tấn công trước đó của Israel vào thủ đô Lebanon.

Israel tuyên bố đang trả đũa sau khi nhóm vũ trang Hồi giáo Hezbollah bắn một số quả tên lửa về phía bắc nước này vào ngày 2/3. Bộ Y tế Lebanon thống kê, các cuộc tấn công của Israel đã khiến ít nhất 123 người thiệt mạng và 683 người bị thương ở Lebanon kể từ đó.

Theo báo Guardian, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã kêu gọi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu “không mở rộng xung đột sang Lebanon”.

“Hezbollah phải ngay lập tức ngừng bắn vào Israel. Israel phải kiềm chế mọi hoạt động trên bộ hoặc các hành động quy mô lớn trên lãnh thổ Lebanon”, ông Macron viết trên mạng xã hội X.

Tổng thống Pháp cho biết chính phủ Lebanon đã cam kết với ông về việc sẽ tiếp quản các vị trí do Hezbollah nắm giữ và hoàn toàn chịu trách nhiệm về an ninh trên toàn lãnh thổ quốc gia. Ông Macron khẳng định bản thân ủng hộ chính quyền Beirut và Pháp sẽ tăng cường hợp tác với các lực lượng vũ trang Lebanon, cung cấp cho họ các phương tiện vận tải bọc thép cũng như hỗ trợ về hoạt động và hậu cần.