Hãng tin WANA dẫn tin từ Quỹ Liệt sĩ và Cựu chiến binh Iran cho biết như vậy ngày 4/3. Theo tổ chức trên, hiện quá trình xác định danh tính các nạn nhân và hoàn thiện số liệu thống kê vẫn đang tiếp diễn, thông tin bổ sung sẽ được công bố nếu con số thay đổi.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho hay, các cuộc tấn công gần đây của Mỹ và Israel trong bốn ngày qua đã nhắm vào cơ sở hạ tầng dân sự, trái ngược với tuyên bố rằng các địa điểm quân sự là mục tiêu chính. Theo IRGC, trường học, bệnh viện, sân vận động, nhà hàng và hội trường cưới nằm trong số các địa điểm bị tấn công.

IRGC kêu gọi các tổ chức quốc tế và các cơ quan nhân quyền phá vỡ sự im lặng và truy cứu trách nhiệm những người gây ra tội ác.

Trường nữ sinh Ismat của Iran bị phá hủy hoàn toàn sau cuộc tấn công của Mỹ và Israel. Ảnh: WANA

Nhà cửa ở Iran bị phá hủy sau nhiều ngày bị tấn công. Ảnh: WANA

Ảnh: WANA

