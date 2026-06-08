Iran dọa phong tỏa thêm eo biển Bab al-Mandeb. Ảnh: India Today

Hãng tin CNN dẫn lời ông Ali Velayati, cố vấn cấp cao của lãnh tụ tối cao Iran cho hay Tehran có thể phong tỏa điểm nghẽn hàng hải quan trọng trên sau khi Israel dọa sẽ đáp trả mạnh mẽ loạt tên lửa do Iran phóng đi.

Eo biển Bab al-Mandeb nằm giữa bán đảo Ảrập và vùng Sừng châu Phi, là một trong số các huyết mạch hàng hải quan trọng nhất thế giới, kết nối các tuyến thương mại chính giữa châu Âu, châu Á và thế giới Ảrập. Hàng năm, gần 15% lưu lượng thương mại hàng hải toàn cầu đi qua eo biển này.

Ông Velayati tuyên bố trên kênh truyền hình Press TV: "Tình hình an ninh hiện tại ở eo biển Bab al-Mandab không cho phép đối phương tính toán sai lầm... Các vị có thể lựa chọn dừng ngay những hành động liều lĩnh này hoặc chấp nhận một thế cân bằng mới, trong đó cả hai eo biển đều trở thành công cụ răn đe".

Các nhà phân tích nhận định bằng cách kích hoạt lực lượng ủy nhiệm trong vùng như nhóm vũ trang nổi dậy Houthi ở Yemen, Iran có thể đạo diễn việc đóng cửa eo biển Bab al-Mandeb và làm gia tăng áp lực kinh tế toàn cầu.

Eo biển Bab al-Mandeb đóng vai trò là liên kết quan trọng giữa Biển Đỏ và Vịnh Aden, cung cấp lối vào kênh đào Suez và kết nối các thị trường lớn ở châu Á, châu Âu và châu Phi. Tàu chở dầu, tàu container và tàu chở hàng phụ thuộc rất nhiều vào tuyến đường này cho thương mại quốc tế.

Bất kỳ sự gián đoạn đáng kể nào ở eo biển Bab al-Mandeb cũng có thể buộc các tàu phải chuyển hướng vòng qua Mũi Hảo Vọng của châu Phi, khiến hành trình tăng thêm hàng nghìn kilomet, tăng tiêu thụ nhiên liệu và tăng chi phí vận chuyển. Những gián đoạn như vậy có thể dẫn đến giá năng lượng và hàng hóa nhập khẩu trên toàn thế giới tăng cao.