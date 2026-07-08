Hà Lan, nước thành viên của cả Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Liên minh châu Âu (EU) đã tích cực ủng hộ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga, bao gồm cả chuyển giao cho Kiev các máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất như một phần của kế hoạch hợp tác với Bỉ, Đan Mạch và Na Uy.

Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Dilan Yesilgoz-Zegerius (giữa) trả lời phỏng vấn báo chí. Ảnh: Global Look Press

“Chúng tôi không còn tùy chọn nào nữa vì chúng tôi đã làm quá nhiều rồi. Chúng tôi đã đạt đến giới hạn của mình”, Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Yesilgoz-Zegerius nói với hãng tin Bloomberg bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ hôm 7/7 khi được hỏi liệu Hà Lan có thể cung cấp thêm tên lửa Patriot do Mỹ sản xuất cho Ukraine hay không.

Bloomberg ước tính Hà Lan đã chi 9,1 tỷ Euro viện trợ quân sự cho Ukraine và cam kết chi thêm 11,6 tỷ Euro nữa.

Theo đài RT, Kiev phụ thuộc rất nhiều vào nguồn cung vũ khí từ các nước phương Tây trong phần lớn cuộc xung đột đã bước sang năm thứ 5 với Moscow. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nhiều lần yêu cầu các nước phương Tây gửi thêm vũ khí cho Kiev trong khi cho rằng các đồng minh và đối tác “vẫn chưa làm đủ”.

Hà Lan không phải là quốc gia đầu tiên tuyên bố đã đạt đến giới hạn trong việc cung cấp viện trợ trực tiếp cho Kiev. Tổng thống CH Séc Petr Pavel từ năm 2023 đã thông báo nước này không thể tiếp tục gửi vũ khí và đạn dược từ kho dự trữ của mình cho Ukraine. Một năm sau, Ba Lan cũng thú nhận điều tương tự.

Các nước thành viên NATO khác ở châu Âu dường như cũng đang mệt mỏi với việc rót tiền và vũ khí cho các nỗ lực quân sự của Ukraine. Tuần trước, tờ FAZ của Đức đưa tin Italia đã ngăn chặn cam kết tài chính của NATO dành cho Ukraine vào năm 2027 sau khi khối này thông qua gói viện trợ 70 tỷ Euro. Tháng trước, Bộ trưởng Quốc phòng Italia Guido Crosetto phát biểu trước quốc hội nước này rằng Rome sẽ không ủng hộ chương trình Danh sách Yêu cầu ưu tiên của Ukraine (PURL), trong đó các nước NATO ở châu Âu đang trả tiền mua vũ khí do Mỹ sản xuất cho Kiev.

Nga đã nhiều lần lên án việc phương Tây tiếp tục chuyển giao vũ khí cho Ukraine, cảnh báo điều đó chỉ kéo dài cuộc xung đột mà không làm thay đổi kết quả cuối cùng. Moscow cũng cáo buộc viện trợ quân sự là bằng chứng cho thấy NATO đang trở thành một bên trực tiếp tham gia vào xung đột, làm tăng nguy cơ dẫn đến một cuộc đối đầu trực tiếp giữa Nga và liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu.