Hãng thông tấn RBC Ukraine ngày 14/7 đưa tin, Tổng Tư lệnh Oleksandr Syrskyi gần đây đã có cuộc hội đàm với Tướng Curtis Buzzard, Tư lệnh Phái bộ Hỗ trợ An ninh và Huấn luyện Đặc biệt của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Ukraine. Trong cuộc gặp, ông Syrskyi đã thông báo cho Tướng Buzzard về tình hình tác chiến của quân Ukraine ở khu vực tiền tuyến.

Tổng Tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi. Ảnh: Militarnyi

Ông Syrskyi nói trong cuộc gặp: “Các binh sĩ Ukraine đang thực hiện tất cả nỗ lực nhằm đảm bảo mỗi bước tiến của quân Nga đều tốn kém và kiệt sức tối đa. Chẳng hạn, ở tỉnh Donetsk, quân Nga mất hơn 400 binh sĩ chỉ để kiểm soát được 1 km vuông lãnh thổ”.

Hiện Moscow chưa bình luận về số liệu tổn thất mà Tướng Syrskyi đưa ra.

Pháp cấp phép cho Kiev chế tạo vũ khí

Báo Kyiv Independent cho hay, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 13/7 tuyên bố cho phép Ukraine sản xuất một số loại tên lửa hành trình, bom lượn và tên lửa đánh chặn dựa theo giấy phép sản xuất được Paris cấp cho Kiev.

“Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và tôi đã nhất trí về một lộ trình hợp tác giữa 2 nước nhằm thực hiện những thỏa thuận đã đạt được hồi tháng 11 năm ngoái về hợp tác quốc phòng song phương. Thỏa thuận đó bao gồm các loại bom không đối đất dẫn đường chính xác cao AASM, tên lửa đánh chặn Aster và tên lửa hành trình tầm xa SCALP. Pháp cũng sẽ chuyển giao các hệ thống radar cho Ukraine”, ông Macron phát biểu.

Theo Kyiv Independent, tuyên bố trên được ông Macron đưa ra chỉ chưa đầy 1 tuần sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cấp phép cho Ukraine sản xuất tên lửa Patriot.