Tàu Arctic Metagaz. Ảnh: Newsbook Malta

Điều này đã làm dấy lên cảnh báo về "nguy cơ nghiêm trọng của một thảm họa sinh thái lớn".

Hãng BBC dẫn lời một quan chức Italia mô tả tàu Arctic Metagaz là một "quả bom môi trường" đang chờ phát nổ. Italia và 8 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) khác đã viết một thư chung cho Ủy ban châu Âu (EC) để kêu gọi hành động.

Tàu chở dầu trên được cho thuộc đội tàu bí mật vận chuyển dầu mỏ và khí đốt bị trừng phạt của Nga. Tàu đã bị hư hại nặng trong một vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) trên biển xảy ra gần vùng biển Malta hồi đầu tháng này.

Ukraine chưa bình luận về các thông tin cho rằng nước này phải chịu trách nhiệm về việc làm hư hại tàu Arctic Metagaz. Tàu chở dầu này đang trôi dạt về phía nam, ra khỏi vùng biển của Italia và đảo Lampedusa, hướng tới Libya. Các quan chức Italia và Malta cho biết đang tiếp tục theo dõi chuyển động của tàu.

Phát biểu trên đài phát thanh Radio 24, ông Alfredo Mantovano, Thư ký Hội đồng Bộ trưởng Italia cho biết rủi ro từ tàu chở dầu là "rất lớn" và cảnh báo nó có thể "phát nổ bất cứ lúc nào".

Con tàu được cho là đang chở một lượng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) đáng kể. Một quan chức ở Rome cho hay trên tàu cũng có 450 tấn dầu nhiên liệu và 250 tấn dầu diesel.

Chiều 17/3, tàu Arctic Metagaz đã xuất hiện cách vùng lãnh hải của Italia khoảng 83km và cách khu vực tìm kiếm cứu nạn của Libya khoảng 40km.

Tàu Arctic Metagaz rời cảng Murmansk của Nga vào tháng 2. Đầu tháng 3, khi tàu bốc cháy, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đổ lỗi cho Ukraine về một "vụ tấn công khủng bố". Các quan chức Libya ban đầu cho biết tàu này đã chìm, nhưng kể từ đó nó vẫn nổi trên mặt nước, không người lái và tiềm ẩn nguy hiểm.