Hãng thông tấn RT dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova xác nhận Mỹ đã thả 2 thủy thủ của tàu Marinera là công dân nước này. “Hai thủy thủ đã được trả tự do và đang trên đường trở về Nga”, bà Zakharova nói.

Bà Maria Zakharova. Ảnh: Cơ quan báo chí Bộ Ngoại giao Nga/TASS

Trước đó, vào ngày 7/1, Bộ Chỉ huy châu Âu của Mỹ (US EUCOM) thông báo đã bắt giữ tàu chở dầu Marinera (tên cũ là Bella 1) mang cờ Nga vì cáo buộc vi phạm các lệnh trừng phạt do Washington áp đặt với nguồn dầu thô có xuất xứ từ Venezuela.

Theo truyền thông quốc tế, ở thời điểm bị bắt giữ, trên tàu chở dầu Marinera có tổng cộng 28 thủy thủ gồm 6 công dân Gruzia, 17 người Ukraine, 3 công dân Ấn Độ và 2 người Nga.

Bộ Ngoại giao Nga trong đêm 7/1 tuyên bố cơ quan này đang theo dõi sát sao tình hình của tàu Marinera, đồng thời kêu gọi Mỹ hãy đảm bảo việc đối xử nhân đạo và tôn trọng những thủy thủ bị bắt giữ cũng như cho phép họ trở về nhà càng sớm càng tốt.