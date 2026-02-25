Video: Bộ Chiến tranh Mỹ/Mạng xã hội X

Trang USNI dẫn thông cáo được Bộ Chiến tranh Mỹ đưa ra hôm 24/2 (giờ Washington DC) cho hay các lực lượng quân sự nước này vừa thực hiện chiến dịch đổ bộ và bắt giữ con tàu chở dầu có tên Bertha ở khu vực Ấn Độ Dương.

“Con tàu trên đã tiếp tục hoạt động bất chấp lệnh phong tỏa đối với tàu bị trừng phạt ở vùng biển Caribe được Tổng thống Mỹ Donald Trump thiết lập và cố gắng lẩn trốn. Từ khu vực Caribe đến Ấn Độ Dương, chúng tôi đã theo dõi và bắt giữ tàu Bertha”, một đoạn trong thông cáo viết.

Các quân nhân Mỹ đổ bộ lên boong tàu chở dầu Bertha. Ảnh: Bộ Chiến tranh Mỹ/Mạng xã hội X

Theo thông tin từ Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ, tàu chở dầu Bertha treo cờ của Quần đảo Cook và vốn nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ vì phương tiện này liên quan đến ‘hạm đội bóng tối’ của Iran.