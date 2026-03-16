UAV rơi xuống trung tâm Kiev được cho là UAV Lancet sử dụng AI.

Trích dẫn các nguồn tin riêng, tờ báo trên chỉ ra rằng nhận định trên được chứng minh bởi các mảnh vỡ của UAV được tìm thấy. Đặc biệt, phần đuôi hình chữ X đặc trưng cùng cánh quạt đẩy là dấu hiệu nhận biết điển hình của UAV Lancet. Ngoài ra, có khả năng cao là AI đã được sử dụng trong UAV này.

Chiếc UAV rơi xuống khu vực trung tâm Kiev có thể được cấu hình để hoạt động như một phần của "bầy đàn UAV", có khả năng điều hướng tự động, tìm kiếm mục tiêu độc lập và có khả năng thực hiện các cuộc tấn công mà không cần kết nối trực tiếp với người điều khiển. Các dấu hiệu bất thường dưới dạng các vòng tròn màu có thể cho thấy điều này.

Các dấu hiệu tương tự cũng được quan sát thấy trên các máy bay không người lái V2U tự hành của Nga. Loại này cũng có thể có modem lưới hoặc dùng mạng truyền thông di động để liên lạc.

UAV Lancet được cho là có tầm bay khoảng 50km nhưng con số này thực chất đề cập đến bán kính liên lạc ổn định. Nga tuyên bố rằng các UAV như vậy thường bay được quãng đường lên đến 90km, với tầm bay tối đa được ghi nhận là 136km.

Tuy nhiên, cố vấn của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, ông Serhii Beskrestnov cho biết, không có UAV Lancet nào có thể bay tới Kiev vì chúng là UAV tấn công với tải trọng nhỏ, được thiết kế cho các mục tiêu tiền tuyến. UAV này không có đủ pin hoặc khả năng điều khiển vô tuyến cần thiết cho khoảng cách xa như vậy.

Ông Serhii Beskrestnov nói: “Tôi tin rằng các mảnh vỡ có thể đã được cố tình thả từ máy bay không người lái Shahed như một phần của chiến dịch thông tin đặc biệt của đối phương. Tôi rất tiếc rằng một số phương tiện truyền thông đã quyết định tiếp tay cho kẻ thù và thổi phồng vấn đề này".

Vị cố vấn này cho biết, quân đội Ukraine vẫn đang tiếp tục thu thập thông tin để phân tích vụ việc, nghiên cứu tín hiệu vô tuyến, dữ liệu radar và ảnh từ máy bay không người lái đánh chặn.

Người đứng đầu Trung tâm Chống Thông tin sai lệch thuộc Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine, ông Andriy Kovalenko cũng cho biết không thể loại trừ khả năng Nga đã thả các mảnh vỡ máy bay không người lái AI xuống trung tâm Kiev vì một UAV như vậy không thể bay từ lãnh thổ Nga tới Kiev.

Sáng nay (16/3), Nga đã tấn công Kiev và khu vực xung quanh bằng 30 UAV các loại, hầu hết là UAV tấn công và một số là UAV trinh sát.