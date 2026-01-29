Theo New York Times, Ngoại trưởng Rubio ngày 28/1 đã trả lời chất vấn trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ về chiến dịch quân sự ở Venezuela nhằm bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro.

"Các nhà lãnh đạo mới của Venezuela đang tiến tới quan hệ gần gũi hơn với Mỹ. Vì lẽ đó, chúng tôi không ở tư thế cũng không có ý định phải tiến hành thêm bất kỳ hành động quân sự nào tại Venezuela. Sự hiện diện quân sự duy nhất mà mọi người sẽ thấy tại Caracas là lực lượng thủy quân lục chiến bảo vệ đại sứ quán Mỹ", ông Rubio cho biết.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: NYT

Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh, các cuộc thảo luận với giới chức Venezuela đều "dựa trên sự tôn trọng và mang tính xây dựng” và Washington kỳ vọng sẽ sớm mở cửa cơ quan ngoại giao chính thức tại quốc gia này. Ngoài ra, ông Rubio cũng cáo buộc ông Maduro hợp tác với các tổ chức buôn bán ma túy nhằm gây tác động tiêu cực đến toàn bộ Tây bán Cầu.

Về vấn đề dầu mỏ, ông Rubio xác nhận Mỹ đã thiết lập một cơ chế ngắn hạn để bán dầu của Venezuela, nhưng mục tiêu chính là tạo điều kiện cho một quá trình chuyển tiếp ổn định ở Caracas.

Cùng ngày, các quan chức Mỹ tiết lộ Washington đã bàn giao lại tàu chở dầu M/T Sophia cho Venezuela. Đây là con tàu bị Mỹ bắt giữ hồi đầu tháng và là trường hợp đầu tiên chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lại tàu chở nhiên liệu như vậy. Dù phía Mỹ không giải thích rõ nhưng giới quan sát cho rằng đây là một cử chỉ thiện chí với Venezuela.

Trước đó, Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez đã thông báo về việc Mỹ bắt đầu dỡ bỏ hạn chế với những nguồn tiền của Venezuela bị đóng băng theo lệnh cấm vận. "Động thái này sẽ cho phép chúng tôi đầu tư nguồn lực vào các cơ sở y tế", bà Rodriguez nói.