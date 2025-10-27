1. Những dư âm của bóng đá luôn đặc biệt. Dư vị của trận Siêu kinh điển đầu tiên mà Xabi Alonso chỉ đạo trên băng ghế Real Madrid hiện ra rất rõ ràng.

Real Madrid thắng El Clasico đầu tiên mà Alonso chỉ đạo. Ảnh: EFE

Alonso ăn mừng hồi còi mãn cuộc với hai nắm tay siết chặt, hai cánh tay giơ cao, ánh mắt hướng lên khán đài. Gần như một danh hiệu.

Phía sau ông, cảnh sát quốc gia Tây Ban Nha vẫn đang can thiệp để dẹp vụ xô xát vừa xảy ra giữa hai băng ghế kỹ thuật, với Vinicius Junior ở tuyến đầu, sau khi cầu thủ người Brazil trở lại sân cùng đội nhà ăn mừng chiến thắng, vẫn đầy tức giận vì bị thay ra phút 72 dù đã có một trận đấu rất hay.

Đó là một El Clasico có cường độ cực cao, mang hương vị của những trận kinh điển xưa, với những màn trêu chọc của Lamine Yamal, người bị Vinicius tiễn bằng những cử chỉ chế nhạo về tài ăn nói của mình.

Nhiều món nợ cũ, nhiều áp lực mới, nhất là với Real Madrid, đội cần gửi đi thông điệp mạnh mẽ trong trận cầu lớn, phá chuỗi 4 thất bại liên tiếp ở mùa trước (16 bàn thua).

“Los Blancos” đã làm được, trước một Barcelona tàn tạ vì chấn thương, và giờ họ bỏ xa đối thủ 5 điểm trên bảng xếp hạng La Liga.

Siêu kinh điển luôn kịch tính và không thiếu va chạm. Ảnh: EFE

Tất cả điều đó nằm trong những lớp dư vị còn đọng lại, trong sự giải tỏa của những thất vọng bị dồn nén, trong niềm vui sướng của Xabi Alonso, sau trận đấu mà Real Madrid dồn ép và bóp nghẹt Barca.

2. “Chiến thắng có phần khiêm tốn”, Alonso nhấn mạnh tỷ số đáng lẽ có thể đậm hơn 2-1 với thế trận vượt trội của đội nhà.

Cuối trận, Real Madrid có phần hụt hơi, phải lùi sâu, phá bóng liên tục trước những quả tạt hướng về Ronald Araujo, người được đẩy lên đá trung phong trong nỗ lực cuối cùng của Barca.

Ngay từ đầu, chủ nhà thể hiện rõ sự khát khao với cơn bùng nổ guitar điện kiểu “rock & roll” mà khán giả Bernabeu luôn mê mẩn.

Giai điệu hoàn toàn trái ngược với sự bạc nhược mà họ từng thể hiện ở Metropolitano cách nay không lâu.

“Sao luôn là tôi?”, Vinicius bất mãn khi bị thay ra. Ảnh: EFE

Đội bóng của Xabi di chuyển với năng lượng cao, áp lực lớn đến mức khiến mọi pha lên bóng của Barca trở nên cực kỳ khó khăn.

Gần như không thể tìm thấy Yamal, bẫy việt vị không hoạt động, toàn đội Barca bị sốc điện bởi nhịp độ chóng mặt của Real Madrid.

Alonso cũng điều chỉnh hệ thống quen thuộc. Mastantuono ngồi ngoài. Thay vì dùng cầu thủ tương tự như Brahim Diaz, ông đưa Camavinga vào sân.

Nhưng không phải để đẩy Arda Guler ra cánh phải như trong trận derby. Đội hình gần như một hình thoi, với Tchouameni ở đáy, Guler hơi lệch trái, Camavinga bên phải và Bellingham ở đỉnh và thường xuyên lùi xuống, dịch sang phải để hỗ trợ pressing.

Nhờ đó, Real Madrid bóp nghẹt mọi kênh triển khai bóng của Barcelona. Guler là người dẫn đầu chiến dịch pressing: mạnh mẽ, dứt khoát trong tranh chấp, cắt bóng chuẩn xác.

Yamal bị khóa chặt. Ảnh: EFE

Một khối thống nhất hiếm thấy, khiến Barcelona mất đi bản sắc quen thuộc: khả năng kiểm soát bóng.

Cường độ của Real Madrid như một bầy ong vây quanh từng cầu thủ. Đặc biệt là quanh Yamal, người trở thành mục tiêu của tất cả: tiếng huýt sáo từ khán đài mỗi khi chạm bóng, sự kèm cặp gắt gao của Carreras, hậu vệ từng khóa chặt anh khi còn ở Benfica.

Lần này, Carreras lại khiến cầu thủ số 10 của Barca biến mất. Mỗi lần anh chiến thắng trong pha đấu tay đôi, Bernabeu lại nổ tung. Tương tự, Militao “bỏ túi” Ferran Torres.

3. Rồi những chuyện quen thuộc xảy ra: Mbappe ghi bàn sau khi Guler cướp bóng từ Fermin Lopez, nhưng VAR vào cuộc. Từ công nghệ, người ta phát hiện… ngón chân út của Kylian việt vị. Bàn thắng bị hủy.

Trước đó, VAR sửa kết quả từ việc trọng tài cho Real Madrid hưởng phạt đền với pha va chạm giữa Yamal và Vinicius.

Không lâu sau, Mbappe lại ghi bàn, lần này từ đường chuyền xuyên tuyến của Bellingham. Lại chờ VAR. Lần này hợp lệ.

Alonso gây ấn tượng về chiến thuật. Ảnh: EFE

Real Madrid tiếp tục tấn công ào ạt, nhưng Guler mắc sai lầm ở gần vòng cấm Courtois. Anh chần chừ, bị Pedri cướp bóng, và Fermin gỡ hòa 1-1.

Đoàn quân của Xabi không hề chùn bước. Họ tiếp tục pressing, giành lại bóng cao, tấn công. Vinicius bứt phá xuống biên, tạt vào cột hai, Militao đánh đầu chuyền, và Bellingham đệm bóng cận thành.

El Clasico lại thuộc về cầu thủ người Anh. Tuyệt phẩm “Hey Jude” lại vang lên khắp Bernabeu.

Cơn “rock & roll” chỉ dịu lại khi Szczesny cản phá thành công quả phạt đền của Mbappe.

Barca nỗ lực bất thành, sau khi Vinicius nổi đóa vì bị thay ra khi đang đá hay. Pedri thẻ đỏ, cầu thủ hai đội lao vào nhau đến mức cảnh sát phải can thiệp. Real Madrid đòi nợ thành công đội của Flick để bứt lên.

Nguồn: Mundo Deportivo