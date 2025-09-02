Ngay từ set 1, Sinner áp đảo hoàn toàn nhờ khả năng giao bóng chắc chắn cùng những cú đánh cuối sân đầy uy lực, nhanh chóng khép lại set đấu với tỷ số 6-1.

Sinner "tốc hành" vào tứ kết - Ảnh: US Open

Sang set 2, kịch bản không thay đổi. Bublik nỗ lực tìm cách phản kháng bằng những cú giao bóng mạnh và lối chơi biến ảo, nhưng Sinner vẫn giữ nhịp độ thi đấu ổn định. Tay vợt người Ý tiếp tục tận dụng triệt để những sai lầm của đối thủ, giành thêm chiến thắng 6-1.

Set 3 chứng kiến sự sa sút tinh thần rõ rệt của Bublik. Trong khi đó, tay vợt số 1 thế giới vẫn duy trì phong độ lạnh lùng và chính xác trong từng pha bóng. Anh kết thúc trận đấu bằng một set thắng 6-1 nữa, qua đó ấn định chiến thắng 3-0 chóng vánh.

Sinner chạm trán Lorenzo Musetti ở tứ kết - Ảnh: US Open

Kết quả này giúp Sinner ghi tên mình vào tứ kết US Open 2025. Với màn trình diễn áp đảo, anh tiếp tục khẳng định vị thế ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch tại giải Grand Slam cuối cùng trong năm.

Tại tứ kết, Sinner sẽ chạm trán Lorenzo Musetti - người đã vượt qua tay vợt Jaume Munar cũng với tỷ số 3-0.