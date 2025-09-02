Hai cái tên cuối cùng góp mặt ở vòng tứ kết Giải bóng chuyền nữ thế giới 2025 đã lộ diện: Mỹ dễ dàng vượt qua Canada 3-0, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ cũng không gặp nhiều khó khăn để đánh bại Slovenia cùng tỷ số.

Nhật Bản là đại diện châu Á duy nhất góp mặt ở tứ kết - Ảnh: Volleyball World

Như vậy, danh sách 8 đội mạnh nhất đã hoàn chỉnh với sự góp mặt của Hà Lan, Nhật Bản, Ý, Ba Lan, Pháp, Brazil, Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong số này, chỉ có ba đội từng đăng quang thế giới là Ý, Mỹ và Nhật Bản. Điều đó đồng nghĩa, 5 đội còn lại đang có cơ hội viết nên lịch sử với lần đầu tiên bước lên ngôi vô địch.

Theo kết quả bốc thăm, Hà Lan sẽ chạm trán Nhật Bản, Ý đối đầu Ba Lan, Brazil gặp Pháp, còn Mỹ so tài cùng Thổ Nhĩ Kỳ. Cặp Ý – Ba Lan được đánh giá hấp dẫn bậc nhất, khi đây là hai đội đang nằm trong top 3 thế giới theo bảng xếp hạng FIVB.

Brazil chạm trán Pháp (đội đã loại Trung Quốc) ở tứ kết - Ảnh: Volleyball World

Bên cạnh đó, Nhật Bản được đánh giá cao hơn Hà Lan, nhưng “cơn địa chấn” họ tạo ra khi loại đương kim vô địch Serbia cho thấy Hà Lan không dễ bị khuất phục.

Trong khi đó, Brazil nắm lợi thế lớn trước Pháp, còn trận Mỹ – Thổ Nhĩ Kỳ hứa hẹn căng thẳng bởi cả hai được đánh giá ngang ngửa.

Các trận tứ kết sẽ diễn ra trong hai ngày 3 và 4/9, hứa hẹn mang đến nhiều kịch tính và bất ngờ.