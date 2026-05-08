Learner Tien vượt qua đối thủ người Bosnia với tỷ số 6-2, 6-1, qua đó ghi tên mình vào vòng tiếp theo của giải Masters 1000 trên mặt sân đất nện tại Italy.

Trận đấu diễn ra với thế trận một chiều. Tay vợt gốc Việt nhập cuộc tự tin, kiểm soát tốt nhịp bóng và nhanh chóng gây sức ép lên các game giao bóng của Dzumhur. Những pha điều bóng linh hoạt, khả năng di chuyển bền bỉ cùng sự chính xác trong các tình huống dứt điểm giúp tay vợt trẻ người Mỹ gốc Việt sớm tạo ra cách biệt.

Learner Tien thắng chóng vánh ở vòng 2

Set đầu tiên chứng kiến Tien chơi đầy chủ động. Anh liên tục ép đối thủ vào thế phòng ngự, tận dụng tốt cơ hội bẻ giao bóng để thắng 6-2. Sang set hai, thế trận thậm chí còn dễ dàng hơn với hạt giống số 19. Dzumhur nỗ lực thay đổi nhịp độ nhưng không thể xoay chuyển tình hình trước lối đánh ổn định và tốc độ của Tien.

Chiến thắng 6-1 trong set hai khép lại màn trình diễn gọn gàng của Learner Tien. Đây là kết quả quan trọng, giúp tay vợt sinh năm 2005 thêm tự tin trong hành trình tại Rome Open 2026.

Với phong độ hiện tại, Learner Tien đang chứng minh anh không chỉ là một hiện tượng trẻ, mà còn là gương mặt đáng chú ý trên hệ thống ATP Tour.