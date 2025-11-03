1. Barcelona phần nào lấy lại được niềm kiêu hãnh, khát khao và tốc độ tấn công, dù vẫn còn nhiều sơ hở trong khâu phòng ngự.

Trước một Elche có cá tính mạnh mẽ nhưng hỏa lực hạn chế, Barca giành chiến thắng quan trọng nhờ 3 “khẩu pháo” Lamine Yamal, Ferran Torres và Marcus Rashford.

Lamine Yamal mở màn chiến thắng cho Barca. Ảnh: MD

Đây không phải là một đêm rực rỡ ở Montjuic, song cũng không thể đòi hỏi nhiều hơn khi danh sách chấn thương Barca vẫn còn rất dài, dù Dani Olmo và Robert Lewandowski đã trở lại.

Sự cải thiện còn khá mong manh, đến mức các cules có lẽ sẽ phải kiên nhẫn với đội bóng của Hansi Flick, như chính “Blaugrana” đã kiên nhẫn chờ ngày trở lại sân Camp Nou.

Barca cần thời gian, nhưng phải giành thời gian bằng chiến thắng, không được đánh rơi thêm điểm, để tạo khoảng cách với Atletico và Villarreal ở phía sau, đồng thời không để mất dấu Real Madrid.

Trước Elche, đội bóng của Flick đã làm đủ với khả năng dứt điểm của 3 tiền đạo và phong độ ấn tượng của Frenkie de Jong.

2. Không dễ tìm ra giải pháp tập thể khi mỗi trận đấu lại nảy sinh một vấn đề mới; không có gì nan giải bằng việc thay thế Pedri, cầu thủ mà Barca không có ai đủ tầm để thế chỗ.

Về mặt chiến thuật, Casado được xếp đá chính, còn De Jong phải gánh thêm cả nhiệm vụ dẫn dắt và giữ nhịp. Ronald Araujo thay vị trí của Pau Cubarsi ở trung tâm hàng thủ.

Song những yếu kém phòng ngự của Barca không chỉ là lỗi của trung vệ hay hậu vệ biên, mà còn đến từ những pha mất bóng làm đứt quãng lối chơi và khả năng pressing thiếu hiệu quả, do vắng những cầu thủ tấn công chăm chỉ như Raphinha.

Elche nhận thấy sự lúng túng của đối thủ, nhập cuộc chủ động và kiểm soát bóng tốt. Thế nhưng, chỉ cần hai khoảnh khắc mất tập trung, họ đã phải trả giá đắt: Lamine Yamal và Ferran Torres trừng phạt trong vòng hơn 10 phút.

Yamal thất thường nhưng hoàn thành nhiệm vụ. Ảnh: MD

Barca nổi bật trong các tình huống phản công giành lại bóng hơn là khi tổ chức tấn công. Hai bàn thắng đầu tiên đều đến từ những pha chuyển trạng thái sau lỗi của Affengruber, và cú trượt chân của Pedrosa. 2 cú dứt điểm, 2 bàn thắng.

Ở bàn mở tỷ số, Balde leo biên đầy tốc độ rồi xâm nhập trung lộ kiến tạo, Yamal có mặt trong vòng cấm, ngoặt bóng và dứt điểm chân trái gọn gàng. Bàn thứ hai, Fermin Lopez bứt phá dũng mãnh rồi căng ngang để Ferran đệm bóng cận thành.

Elche kỷ luật bỗng rơi vào thế khó. Ngược lại, Barca thiếu sự trôi chảy nhưng bù lại bằng tốc độ, cường độ và tinh thần chiến đấu, đặc biệt trong các pha pressing quanh De Jong.

Dù vậy, hàng thủ Barca vẫn mong manh đến mức không tạo được sự yên tâm nào. Trước giờ nghỉ, Rafa Mir xuất phát từ phần sân nhà, vào vòng cấm sút chéo góc hạ Szczesny. Anh làm mọi động tác như chỗ không người.

3. Thủ môn Szczesny luôn phải tập trung cao độ. Trận đấu giằng co cho đến khi Rashford tỏa sáng. Cầu thủ người Anh, tích cực tấn công nhưng sơ hở phòng ngự, khống chế đường chuyền của Fermin, xử lý rồi sút góc hẹp.

Ít phút sau, Barca may mắn tránh được bàn thủng lưới thứ 2, khi Szczesny đẩy cú sút căng của Rafa Mir vào cột dọc.

Hansi Flick tung vào sân Olmo và Lewandowski để giữ thế trận. Cuối trận, Lamine Yamal được thay bằng Roony Bardghji.

Yamal chấm dứt cơn hạn hán ở La Liga. Ảnh: EFE

Yamal vẫn thất thường như chính Barca. Tuy vậy, điều quan trọng là anh đã ghi bàn đầu tiên ở La Liga sau hơn 2 tháng – kể từ trận Rayo Vallecano hôm 31/8.

Bàn thắng đến ngay sau khi Yamal công khai việc chia tay bạn gái Nicki Nicole. Các cules hy vọng anh có thể tập trung nhiều hơn vào bóng đá thay vì những ồn ào thời gian qua.

Hansi Flick thẳng thắn hơn. “Yamal phải kiểm soát chấn thương. Tập luyện, điều trị”, chiến lược gia người Đức cảnh báo. “Đây là bước tiến tốt cho Lamine, nhưng chưa thể nói là cậu ấy đã ổn”.

Với Barca, một chút bản sắc thời Flick đang trở lại, Yamal cũng tìm thấy được niềm vui. Một liều thuốc cần thiết sau Siêu kinh điển.

Khẩu hiệu bây giờ của “Blaugrana” rất đơn giản: đi từng trận một, đừng sảy chân ở La Liga lẫn Champions League.