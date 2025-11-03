Trong ngày cần lấy lại khí thế, nhất là Real Madrid tiếp tục thắng (4-0 Valencia) ở trận đấu sớm vòng 11 La Liga, lần lượt Lamine Yamal (9’), Ferran Torres (11’) và Marcus Rashford (61’) thay nhau lập công mang về chiến thắng 3-1 cho Barca trước Elche.

Với kết quả này, Barca được 25 điểm và vẫn kém kình địch Real Madrid 5 điểm sau 11 vòng đấu.

Rashford tìm lại được động lực và niềm vui chơi bóng khi đến Barca khiến nhiều người mừng cho tiền đạo người Anh. Ảnh: One Football

Rashford được bầu chọn là Cầu thủ hay nhất trận Barca 3-1 Elche và những lời chia sẻ của tiền đạo này gây chú ý, cho thấy khát vọng chơi bóng mạnh mẽ trở lại, khác hẳn với sự ‘vật vờ’ của anh lúc còn ở MU.

Mọi người đều biết, một khi Rashford thoải mái, chơi đúng phong độ thì có thể làm nên mùa giải tuyệt vời như từng có ở mùa đầu tiên Erik ten Hag dẫn dắt Quỷ đỏ.

“Tôi cố gắng thể hiện hết sức mình. Bản thân có thể chơi tốt hơn nữa trước Elche. Tôi hứa sẽ cải thiện, vì thực sự cảm thấy không hoàn toàn hài lòng màn trình diễn tổng thể của mình”.

Chân sút 28 tuổi được bầu là Cầu thủ hay nhất trận Barca 3-1 Elche. Ảnh: La Liga

Chân sút 28 tuổi nói thêm: “Cả đội nỗ lực hết sức để giành chiến thắng. Chúng tôi chiến đấu từng trận một. Chúng tôi cần tiếp tục chơi thật gắn kết. Đây là Barca và yêu cầu luôn ở mức cao nhất”.

HLV Hansi Flick mừng vì Rashford ngày một mạnh mẽ hơn và đồng ý rằng, anh có thể làm tốt hơn nữa ở 1/3 cuối sân: “Rashford có thể ghi được thêm 1 hoặc 2 bàn nữa. Trận này, nếu cả 2 đội đều tận dụng tốt cơ hội, tỷ số có thể là 6-2 hoặc 5-2 cho Barca.

Tôi hài lòng với Rashford. Tôi biết cậu ấy có thể chơi ở đẳng cấp này. Rashford là cầu thủ quan trọng của chúng tôi”.

Các nguồn tin cho hay, Rashford quyết tâm chơi thật tốt để có thể ở lại Barca lâu hơn sau mùa giải cho mượn này. HLV Hansi Flick được cho cũng đã giục giám đốc bóng đá Deco cùng Barca trả cho MU 30 triệu euro để mua đứt ngôi sao người Anh.