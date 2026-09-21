Kết quả bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

KÊNH TRỰC TIẾP

NGOẠI HẠNG ANH 2026/27 – VÒNG 5

20/09  20:00

 Bournemouth 0-1 Liverpool

FPT Play
Leeds 0-0 Crystal Palace

FPT Play
Man City 5-3 Sunderland

FPT Play

20/09  22:30

 Fulham 1-1 MU

FPT Play

 VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 7

20/09  19:00

 Getafe 1-0 Malaga

SCTV22

20/09  21:15

 Atletico Madrid 2-1 Real Madrid

On Football, SCTV15

20/09  23:30

 Deportivo 1-1 Real Betis

On Football, SCTV15
Villarreal 3-1 Levante

SCTV22

21/09  02:00

 Valencia 2-3 Sociedad

On Football, SCTV15

VĐQG ITALIA 2026/27 – VÒNG 5

20/09  17:30

 Fiorentina 1-1 Napoli

MyTV

20/09  20:00

 Frosinone 2-0 Como

MyTV
Parma 2-1 Genoa

MyTV

20/09  23:00

 Juventus 2-0 Atalanta

MyTV

21/09  01:45

 AC Milan 3-0 Lecce

MyTV

VĐQG ĐỨC 2026/27 – VÒNG 4

20/09  20:30

 Leverkusen 2-0 RB Leipzig

20/09  22:30

 Schalke 04 0-0 Elversberg

21/09  00:30

Paderborn 3-1 Hoffenheim

VĐQG PHÁP 2026/27 – VÒNG 5

20/09  20:00

Auxerre 2-1 Brest

On Sports News

20/09  22:15

Nice 2-1 Lille

On Sports News

21/09  01:45

 Marseille 1-2 PSG

On Sports News

 GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2026/27

21/09  06:00

Inter Miami vs San Diego

BÓNG ĐÁ NAM ASIAD 2026 – VÒNG BẢNG

20/09  12:00

 U23 Iran 0-0 U23 Trung Quốc

20/09  14:00

 U23 Hong Kong (Trung Quốc) 1-5 U23 Thái Lan

20/09  17:00

 U23 CHDCND Triều Tiên 0-0 U23 UAE

20/09  17:30

 U23 Nhật Bản 7-0 U23 Kyrgyzstan