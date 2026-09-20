Barca vừa có trận thắng giòn 3-1 Sevilla, sau khi để chủ nhà ghi bàn trước, với cả 3 pha lập công đều được thực hiện bởi một cái tên quen thuộc: Raphinha.

Ngôi sao Brazil đang thể hiện một phong độ khó tin từ đầu mùa, khi đã có 12 bàn thắng cho Barca sau 7 trận ở La Liga và là 14 tính trên mọi đấu trường, cùng 3 pha kiến tạo.

Đáng chú ý, đây là hat-trick thứ 2 liên tiếp của Raphinha, khi 4 ngày trước đó, anh cũng 3 lần tung lưới Racing Santander, trong chiến thắng đậm 7-2 của đội bóng xứ Catalan.

Thành tích ghi bàn của Raphinha trong 7 trận đầu tiên ở một mùa giải tại La Liga, thậm chí còn vượt qua cả Messi, góp phần tạo nên một Barca đáng sợ trong tay Hansi Flick.

Theo tin từ Mundo, Barca quyết định ‘thưởng’ lớn cho Raphinha, bởi tầm ảnh hưởng lớn trên sân cũng như phòng thay đồ, cùng phong độ tuyệt vời đang có của đội trưởng số 11.

Cụ thể, theo xác nhận từ giám đốc bóng đá Deco được Mundo đưa tin, Barca sắp hoàn tất việc gia hạn hợp đồng đến hè 2030 cũng như tăng lương cho Raphinha.

Deco cho biết, ban lãnh đạo Barca đều đồng thuận ‘giữ chân’ Raphinha thêm nhiều năm nữa: “Tôi nghĩ Raphinha sẽ ở lại với chúng tôi thêm 4 năm”.

Thỏa thuận hiện tại giữa Raphinha và Barca còn 2 năm nữa, như vậy, anh gia hạn thêm 2 năm.

Bản thân Raphinha vừa qua cũng thổ lộ với RAC1 rằng, anh muốn tiếp tục chơi bóng ở Camp Nou và nếu có thể, giải nghệ tại Barca.