Sau chuỗi phong độ bùng nổ, với cặp Raphinha - Lamine Yamal đạt những thống kê lịch sử, Barcelona nhập cuộc đầy tự tin trên sân Sanchez Pizjuan.

Phút thứ 8, Lamine Yamal thực hiện pha bóng sở trường khi đột phá từ cánh phải vào trung lộ và tung cú sút xa bằng má trong chân trái đập cột dọc.

Yamal và Raphinha tiếp tục chơi ăn ý. Ảnh: FCB

Sevilla sau đó chứng minh vì sao cuộc đối đầu này được xem là thử thách lớn nhất của Barca kể từ đầu mùa. Phút 19, đường chuyền của Felix Correia tạo cơ hội để Youssouf Fofana đánh đầu hạ Dominik Livakovic - thủ môn có trận ra mắt La Liga.

Khi khán giả chủ nhà vẫn còn đang phấn khích và hy vọng tái hiện chiến thắng 4-1 trước Barca mùa trước, thì Raphinha lên tiếng.

Cầu thủ người Brazil di chuyển ra sau hàng thủ đón đường chọc khe của Christensen. Anh ngoặt bóng chân trái rồi dứt điểm chân phải về góc xa đánh bại Vlachodimos.

Sevilla có trận đấu rất hay khi buộc Barca bước vào giờ nghỉ với tỷ số hòa. Sang hiệp 2, kịch bản thay đổi khi đội bóng của Hansi Flick hoàn toàn áp đảo.

Vài giây sau giờ nghỉ, Yamal xử lý kỹ thuật ở rìa vòng cấm trước khi sút căng chệch cột dọc trong gang tấc.

Đến phút 52, chính Yamal tranh chấp trong vòng cấm và đột phá thoát khỏi hai hậu vệ Sevilla, anh thực hiện cú treo bóng để Raphinha thoải mái đánh đầu ghi bàn thứ 2.

Chỉ ít phút sau, đội trưởng Barca suýt hoàn tất cú hat-trick từ một quả phạt góc. Tuy nhiên, pha đá thẳng táo bạo của anh lại đưa bóng tìm đến cột xa.

Raphinha ghi hat-trick hoàn hảo. Ảnh: FCB

Dẫu vậy, điều không thể tránh khỏi cuối cùng cũng đến. Phút 69, Rodri phát động từ sân nhà, Yamal di chuyển rồi thả bóng vừa tầm, Raphinha băng xuống hoàn tất hat-trick thứ hai liên tiếp bằng pha tâng bóng chân trái tinh tế qua thủ môn Vlachodimos.

Raphinha trở thành cầu thủ đầu tiên kể từ Griezmann mùa 2017-18 ghi hat-trick trong 2 trận liên tiếp, và thứ 30 trong toàn bộ lịch sử La Liga. Trước đây, chỉ có 2 cầu thủ Barca từng làm được điều này là Leo Messi (3 lần) và Luis Suarez.

Ngoài ra, Raphinha là cầu thủ thứ 6 trong toàn bộ lịch sử Barca ghi hat-trick hoàn hảo (chân phải, chân trái, đánh đầu), kể từ sau Suarez năm 2015. Messi có 36 hat-trick tại La Liga nhưng chưa từng ghi theo cách này.

Trong khi đó, với cú đúp kiến tạo, Lamine Yamal đạt 51 đường chuyền thành bàn trong 159 trận đấu với Barcelona trên mọi đấu trường. Anh là cầu thủ trẻ nhất La Liga đạt mốc này từ mùa 2013/14 (19 tuổi và 68 ngày), xô ngã kỷ lục của Vinicius (22 tuổi và 298 ngày).

Ghi bàn:

Sevilla: Fofana 19’.

Barca: Raphinha 22’, 52’, 69’.

Đội hình xuất phát:

Sevilla (4-2-3-1): Vlachodimos; Sanchez, Castrin, Sangante, Suazo; Agoume, Fofana; Sierra, Kochorashvili, Correia; Ure.

Barca (4-3-3): Livakovic, Eric Garcia, Cubarsi, Christensen, Cancelo; Fermin Lopez, Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Raphinha, Gordon.