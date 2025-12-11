Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đang cân nhắc các lựa chọn trong vai trò huấn luyện, khi Xabi Alonso chịu áp lực lớn, mới nhất là thất bại 1-2 trước Man City ở Champions League.

Giới truyền thông xứ sở bò tót cho hay, các sếp Real Madrid đã nhắm đến người cũ Zinedine Zidane và HLV đội trẻ Real Madrid Castilla - Alvaro Arbeloa.

Jurgen Klopp đang làm Giám đốc bóng đá toàn cầu của Red Bull - Ảnh: Rex

Tuy nhiên, Jurgen Klopp mới là ứng viên số 1, dù chủ tịch Florentino Perez cùng bộ sậu sẽ phải mất nhiều thời gian và tâm sức hơn trong việc mời gọi nhà cầm quân người Đức.

Trong vai trò Giám đốc bóng đá toàn cầu của Red Bull hiện nay, Klopp nhận lương 8,7 triệu bảng/năm, với nhiệm vụ giám sát hoạt động các CLB RB Leipzig, Red Bull Salzburg, New York Red Bulls, Red Bull Bragantino và Omiya Ardija.

Nguồn tin từ Defense Central cho hay, một điều khoản trong hợp đồng giữa Jurgen Klopp và Red Bull quy định rằng, ông có thể ra đi nếu nhận được lời mời từ tuyển Đức hoặc một CLB hàng đầu châu Âu.

Điều đó đồng nghĩa, nếu thuyết phục thành công cựu HLV của Liverpool, Real Madrid sẽ không phải trả khoản phí bồi thường cho Red Bull.

Sau khi chia tay đội chủ sân Anfield hè năm ngoái, Jurgen Klopp không dẫn dắt bất kỳ đội bóng nào. Bản thân ông cũng chưa từng bác bỏ việc trở lại với trò HLV trong tương lai.