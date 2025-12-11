Arsenal bước vào trận đấu gặp Club Brugge với áp lực lớn sau thất bại đau đớn 1-2 trước Aston Villa, trận đấu chấm dứt chuỗi 18 trận bất bại của họ.

Không chỉ tổn thương tinh thần, “Pháo thủ” còn chịu tổn thất lực lượng nghiêm trọng khi có đến 8 cầu thủ vắng mặt, buộc HLV Mikel Arteta phải xoay tua sâu, thậm chí kéo Christian Norgaard về đá trung vệ trong bối cảnh Jurrien Timber không kịp trở lại.

Madueke tỏa sáng với cú đúp bàn thắng - Ảnh: Arsenal

Dù vậy, Arsenal nhập cuộc đầy quyết tâm. Ngay phút thứ 3, Odegaard buộc thủ môn Van Den Heuvel trổ tài, trước khi Hincapie suýt mở tỷ số với pha đá nối dội cột dọc ở phút 21.

Và rồi người tạo khác biệt chính là cái tên từng gây tranh cãi: Noni Madueke. Bị nghi ngờ khi gia nhập từ Chelsea với giá 50 triệu bảng, cầu thủ chạy cánh này đáp trả bằng phong độ xuất sắc.

Phút 25, Madueke thực hiện siêu phẩm sút xa từ 22 mét, bóng dội mép dưới xà ngang rồi bay vào lưới.

Martinelli sút xa thành bàn đẹp mắt, ấn định chiến thắng 3-0 cho Pháo thủ - Ảnh: Arsenal

Sang hiệp hai, chỉ hai phút sau giờ nghỉ, anh hoàn tất cú đúp với pha đánh đầu cận thành sau đường tạt mẫu mực của Zubimendi.

Không dừng lại, phút 56, Martinelli ghi bàn thắng đẹp mắt từ pha cứa lòng ngoài vòng cấm, trở thành cầu thủ Arsenal đầu tiên lập công ở 5 trận liên tiếp tại Champions League. Jesus đánh dấu ngày trở lại sau 332 ngày chấn thương bằng cú sút dội xà đầy tiếc nuối.

Arsenal thắng 6 trận liên tiếp ở vòng phân hạng - Ảnh: Arsenal

Thắng thuyết phục, Arsenal trở thành đội bóng Anh thứ 5 toàn thắng 6 trận mở màn Champions League, tiến sát vé vào vòng 1/8 Champions League khi chỉ cần thêm 1 điểm ở hai trận còn lại.

Ghi bàn:

Arsenal: Madueke (25', 47'), Martinelli (56')

Đội hình xuất phát

Club Brugge: Van Den Heuvel, Siquet, Mechele, Ordonez, Joaquin Seys, Stankovic, Onyedika, Carlos Forbs, Vanaken, Tzolis, Tresoldi

Arsenal: Raya, Ben White, Norgaard, Hincapie, Lewis Skelly, Zubimendi, Odegaard, Merino, Martinelli, Madueke, Gyokeres