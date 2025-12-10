Sức ép với Alonso

Ở trận thua Celta Vigo, trong số 15 cầu thủ mà Xabi Alonso sử dụng thì 13 người có mặt từ mùa trước dưới thời Carlo Ancelotti – ngoại trừ Alvaro Carreras và Gonzalo Garcia (vào sân phút 75).

Real Madrid trải qua một năm rưỡi trong vòng xoáy thoái trào, nơi mọi căn bệnh cũ lặp lại một cách dai dẳng.

Alonso đối mặt với nhiều sức ép. Ảnh: EFE

Đó là hình ảnh một đội với lối chơi tắc bế, tuyến giữa không thể áp đặt, những lần đắm tàu trước các đối thủ phòng ngự thấp, hệ thống pressing lệch pha hoặc gần như không tồn tại, cường độ thấp.

Real Madrid chuyển từ sự bảo bọc kiểu gia đình của Carletto sang tính tổ chức và kỷ luật thời Alonso, nhưng rồi lại xuất hiện một vấn đề mới: sự thiếu cảm tình giữa một số ngôi sao với HLV xứ Baques.

Uy tín của Alonso trong phòng thay đồ bị tổn hại nặng nề, đặc biệt là kể từ khi CLB tỏ ra mềm mỏng trước hành vi thách thức công khai của Vinicius với HLV trong trận El Clasico.

Trận thua Celta Vigo đẩy đội bóng và Alonso vào tình thế giới hạn, trước khi tiếp Man City của Pep Guardiola (3h ngày 11/12).

Real Madrid không có Militao, Camavinga, Trent Alexander-Arnold, Carvajal, Mendy và Alaba. Tệ hơn, Kylian Mbappe còn bị gãy ngón tay.

CLB thừa nhận rằng các cuộc họp kín giữa Florentino Perez và ê-kíp thân cận đã kéo dài trong tối Chủ Nhật vừa qua để phân tích một bức tranh cực kỳ đáng lo.

Trận hòa tệ hại Elche hai tuần trước, nối tiếp cú trượt ở Liverpool và Rayo Vallecano, buộc BLĐ phải can thiệp khi tình hình đi quá xa.

Từ Valdebebas phát ra những thông điệp cảnh báo hướng đến các cầu thủ – “họ cần xóa bỏ mọi nghi ngờ về sự tận tâm mùa này, nếu không họ sẽ là những người tiếp theo bị chỉ mặt”.

Lãnh đạo đồng thời yêu cầu Xabi phải xây dựng lại cầu nối với tập thể, nơi sự bất mãn của vài trụ cột (Vinicius và Valverde) đã quá rõ; và những người khác, như Bellingham, cũng nhìn ông với sự dè dặt.

Trước trận Olympiacos, Alonso tuyên bố tập thể đã có “những giờ đồng hồ rất tích cực và hiệu quả” trong phòng thay đồ. Ở các trận sau, người ta thấy Xabi thoải mái hơn trong họp báo, chủ động đưa ra các cử chỉ thiện chí với Vinicius.

Với Vinicius, ông chỉ thay khi trận đã an bài; Bellingham luôn được giữ trên sân; Valverde được ca ngợi không ngớt; còn những bàn thắng của Mbappe thì bất khả xâm phạm.

Tuy nhiên, điều này cũng không giúp gì nhiều khi những kết quả tiêu cực liên tục xuất hiện.

Thiếu giải pháp

Nửa năm của Alonso ở Valdebebas cũng là một lịch sử của những sự thoái nhượng. Ông muốn tiếp quản Real Madrid sau FIFA Club World Cup 2025, nhưng không được chọn thời điểm.

Ông đòi tăng cường tuyến giữa, nhưng nhận lại câu trả lời giống hệt Ancelotti từng chịu: phải xoay xở với những gì đang có.

Xabi định mạnh tay về chuyên môn mà không nhìn vào tên tuổi ngôi sao, nhưng phản ứng của CLB trước vụ nổi loạn của Vini cho thấy ông không nắm toàn quyền.

Ở văn phòng, họ không hài lòng ngay từ những lần Vini ngồi dự bị đầu tiên.

Điểm bước ngoặt của mùa giải vẫn là sự cố Vinicius ở Siêu kinh điển: từ chỗ hơn 5 điểm, giờ họ kém Barcelona đến 4 điểm. Trước hôm đó, “Los Blancos” thắng 12/13 trận đấu. Sau đó, chỉ thắng 3/8.

Real Madrid lệ thuộc vào những bàn thắng của Mbappe. Diario AS

Như Ancelotti đã kêu không biết bao lần ở mùa vừa qua, cả Alonso lẫn các cầu thủ đều không phủ nhận điều mà ai cũng thấy: đội thường thiếu năng lượng.

Sau trận thắng Bilbao (3-0), chiến thắng duy nhất trong 5 vòng La Liga gần nhất, Valverde nhận xét: “Luôn tốt khi thấy Mbappe và Vini tham gia phòng ngự”.

Không phải lúc nào điều đó cũng diễn ra. Trong 5 trận Champions League, theo số liệu UEFA, Real Madrid luôn chạy ít hơn đối thủ, dù đó là Kairat hay Liverpool.

Canh bạc Arda Guler rực rỡ các trận đầu mùa giờ đang phai nhạt (bị thay ở Girona, trước Celta và dự bị tại Bilbao); phụ thuộc quá mức vào bàn thắng của Mbappe.

Mùa này, Mbappe có 6 trận không ghi bàn, và Real Madrid chỉ thắng 2 trong số đó (Mallorca, Juventus).

Họ thua Liverpool và Celta, hòa Rayo và Elche. Vinicius có 11 trận liền tịt ngòi và ở La Liga chỉ có một kiến tạo trong 9 trận gần nhất.

Áp lực lớn đang chờ Alonso. Ở Madrid, người ta bắt đầu nhắc về những cái tên Zidane, Solari, Arbeloa và Klopp.