Kết quả bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

BÓNG ĐÁ NỮ SEA GAMES 33 - VÒNG BẢNG

10/12

18:30

Nữ Thái Lan 2-0 Nữ Singapore

FPT Play

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG

11/12

00:45

Villarreal 2-3 Copenhagen

ON FOOTBALL

FK Qarabag 2-4 Ajax

ON SPORTS NEWS

11/12

03:00

Ath.Bilbao 0-0 PSG

TV 360

Benfica 2-0 Napoli

ON SPORTS

Dortmund 2-2 Bodo Glimt

ON SPORTS NEWS

Juventus 1-0 AEP Paphos

TV 360

Club Brugge 0-3 Arsenal

ON FOOTBALL

Leverkusen 2-2 Newcastle

ON SPORTS +

Real Madrid 1-2 Manchester City

TV 360

HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 20

11/12

02:45

Bristol City 2-2 Leicester

Derby 1-1 Millwall

Ipswich 1-0 Stoke

11/12

03:00

Hull 2-0 Wrexham

CÚP QG BRAZIL 2025 – BÁN KẾT

11/12

07:30

Cruzeiro - Corinthians

AFC CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG

10/12

17:00

S.Hiroshima 1-0 Shanghai Shenhua

FC Seoul 1-1 Melbourne City

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Lịch thi đấu bóng đá Nam SEA Games 33 mới nhất
SEA Games 33 tiếp tục có biến động lớn khi mưa lũ tại Thái Lan khiến bảng B bóng đá nam phải chuyển địa điểm thi đấu, đồng thời có đội rút lui buộc BTC thay đổi toàn bộ lịch trình, ảnh hưởng đến U22 Việt Nam.