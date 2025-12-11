|
Kết quả bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
BÓNG ĐÁ NỮ SEA GAMES 33 - VÒNG BẢNG
|
10/12
18:30
|
Nữ Thái Lan 2-0 Nữ Singapore
|
FPT Play
|
UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG
|
11/12
00:45
|
Villarreal 2-3 Copenhagen
|
ON FOOTBALL
|
FK Qarabag 2-4 Ajax
|
ON SPORTS NEWS
|
11/12
03:00
|
Ath.Bilbao 0-0 PSG
|
TV 360
|
Benfica 2-0 Napoli
|
ON SPORTS
|
Dortmund 2-2 Bodo Glimt
|
ON SPORTS NEWS
|
Juventus 1-0 AEP Paphos
|
TV 360
|
Club Brugge 0-3 Arsenal
|
ON FOOTBALL
|
Leverkusen 2-2 Newcastle
|
ON SPORTS +
|
Real Madrid 1-2 Manchester City
|
TV 360
|
HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 20
|
11/12
02:45
|
Bristol City 2-2 Leicester
|
Derby 1-1 Millwall
|
Ipswich 1-0 Stoke
|
11/12
03:00
|
Hull 2-0 Wrexham
|
CÚP QG BRAZIL 2025 – BÁN KẾT
|
11/12
07:30
|
Cruzeiro - Corinthians
|
AFC CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG
|
10/12
17:00
|
S.Hiroshima 1-0 Shanghai Shenhua
|
FC Seoul 1-1 Melbourne City
Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn