Tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) cùng đầu đạn nổ nặng 150kg và khả năng xuất kích bí mật từ khoang ngập nước của tàu đổ bộ, mẫu xuồng không người lái tự sát (Kamikaze USV) mới của Indonesia, đang định hình lại cục diện tác chiến phi đối xứng trên biển.

Sự xuất hiện của mẫu xuồng không người lái tự sát (Kamikaze USV), do tập đoàn đóng tàu nhà nước PT PAL Indonesia chế tạo trong cuộc tập trận của Hải quân Indonesia tại Dabo mới đây, đã thu hút sự chú ý đặc biệt của giới phân tích quân sự quốc tế.

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Không lựa chọn cách triển khai truyền thống từ các cầu cảng cố định, vũ khí mới của Jakarta được thiết kế chuyên biệt để xuất kích trực tiếp từ khoang ngập nước (well deck) bên trong các tàu đổ bộ cỡ lớn như lớp Makassar hay tàu hỗ trợ KRI dr. Soeharso.

Giải pháp này biến các tàu đổ bộ vốn có tốc độ chậm thành những "tàu mẹ" di động, cho phép bí mật đưa hàng loạt phương tiện tấn công không người lái áp sát khu vực tác chiến xa bờ, trước khi đồng loạt phóng đi theo đội hình bầy đàn.

Xuồng không người lái tấn công một chiều của Indonesia (Kamikaze USV Indonesia) đang được phóng từ tàu KRI dr. Soeharso. Ảnh: Hải quân Indonesia.

Thông số kỹ thuật ấn tượng và công nghệ dẫn đường tích hợp AI của Kamikaze USV Indonesia

Về cấu trúc và động lực học, mẫu Kamikaze USV của Indonesia sở hữu thiết kế thân thấp, tối ưu hóa khí động học và thủy động lực học nhằm giảm tối đa diện tích phản xạ radar trên mặt biển.

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Trái tim của Kamikaze USV Indonesia là hệ thống động lực công suất lớn cho phép xuồng đạt vận tốc tối đa lên tới 55 hải lý/giờ, tương đương hơn 100 km/giờ.

Với tốc độ hành trình vượt trội hơn hẳn nhiều dòng tàu tuần tra thông thường, chiếc xuồng có khả năng thu hẹp khoảng cách tiếp cận mục tiêu trong thời gian cực ngắn, gây áp lực tâm lý và kỹ thuật rất lớn lên kíp trắc thủ phòng thủ trên tàu chiến đối phương.

Indonesia ra mắt xuồng không người lái tự sát (Kamikaze USV) tích hợp AI với tốc độ 55 hải lý/giờ và đầu đạn 150 kg. Ảnh: envantermedya.com

Điểm nhấn công nghệ cốt lõi của mẫu xuồng tự sát này (Kamikaze USV) nằm ở khả năng mang đầu đạn nổ mạnh, có trọng lượng tối đa lên tới 150 kg kết hợp cùng hệ thống điều khiển tự hành thông minh.

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Thay vì chỉ phụ thuộc hoàn toàn vào tín hiệu điều khiển vô tuyến từ xa vốn dễ bị chế áp điện tử, các kỹ sư PT PAL đã tích hợp thuật toán trí tuệ nhân tạo (AI) giúp xuồng tự động nhận diện, phân loại và khóa mục tiêu ở giai đoạn công kích cuối.

Kamikaze USV Indonesia cũng được trang bị tính năng nhận diện địch - ta (IFF), nhằm đảm bảo phương tiện chỉ lao vào tàu chiến đối phương theo lộ trình lập trình sẵn, mà không gây nguy hiểm cho lực lượng đồng minh hoạt động gần đó.

Dù vậy, nhà sản xuất hiện vẫn giữ bí mật tuyệt đối về tầm hoạt động tối đa cũng như dung lượng nhiên liệu của phương tiện này.

Ưu thế tác chiến phi đối xứng và những hạn chế cần khắc phục của Kamikaze USV Indonesia

Xét trên góc độ tác chiến hải quân hiện đại, mẫu Kamikaze USV tự sát của Indonesia mang lại lợi thế vượt trội về chi phí và tính bất ngờ chiến thuật.

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Khi được triển khai từ khoang lội nước của tàu đổ bộ, phương tiện khắc phục được điểm yếu cố hữu về tầm hoạt động hạn chế của các dòng xuồng không người lái cỡ nhỏ ven bờ.

Sức công phá của đầu đạn 150 kg khi đánh trúng mạn tàu ở vận tốc 55 hải lý/giờ hoàn toàn đủ khả năng xuyên thủng vỏ thép, vô hiệu hóa hệ thống chân vịt hoặc đánh chìm các tàu hộ vệ hạng nhẹ và tàu vận tải quân sự.

Đây được xem là công cụ răn đe hiệu quả tại các vùng biển quần đảo có nhiều eo biển hẹp và luồng lạch phức tạp như ở Indonesia.

Xuồng không người lái tấn công một chiều của Indonesia (Kamikaze USV Indonesia). Ảnh: Hải quân Indonesia.

Tuy nhiên, dưới góc độ kỹ thuật quân sự khách quan, hệ thống vũ khí này (Kamikaze USV Indonesia) vẫn tồn tại những nhược điểm đáng kể cần tiếp tục hoàn thiện.

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Việc giữ bí mật về tầm hoạt động cho thấy bài toán cân bằng giữa tải trọng đầu đạn 150 kg và lượng nhiên liệu tiêu thụ ở tốc độ cao vẫn là giới hạn vật lý khó vượt qua đối với kích thước thân xuồng nhỏ gọn.

Bên cạnh đó, thiết kế thân thấp tuy giúp tàng hình trước radar, nhưng lại khiến phương tiện dễ bị ảnh hưởng bởi điều kiện sóng lớn ngoài khơi xa, làm giảm độ ổn định của cảm biến quang điện tử khi bám bắt mục tiêu ở tốc độ tối đa.

Nếu không có sự hỗ trợ từ máy bay không người lái trinh sát chuyển tiếp tín hiệu, khả năng duy trì liên kết dữ liệu ngoài đường chân trời của xuồng sẽ gặp nhiều thách thức trước các tổ hợp tác chiến điện tử hiện đại.

(Theo navalnews.com, janes.com, nextgendefense.com, envantermedya.com)