Báo China Daily hôm nay (3/5) cho hay, chính quyền Mỹ gần đây đã áp một số lệnh trừng phạt nhằm vào 5 tập đoàn của Trung Quốc, trong đó có Công ty hóa dầu Thọ Quang Lỗ Thanh và Tập đoàn hóa dầu Sơn Đông Kim Thành với lý do các doanh nghiệp này đã mua dầu từ Iran.

Tòa nhà của Bộ Thương mại Trung Quốc ở Bắc Kinh. Ảnh: THX/China Daily

Trong thông cáo đưa ra hôm 2/5, Bộ Thương mại Trung Quốc đã ban hành lệnh cấm nhằm chặn các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với các công ty trên.

“Chúng tôi luôn phản đối các biện pháp trừng phạt đơn phương thiếu thẩm quyền của Liên Hợp Quốc và không có cơ sở trong luật pháp quốc tế. Lệnh cấm được Bắc Kinh đưa ra là một bước đi cụ thể dựa trên 'Quy tắc chống áp dụng ngoại lãnh thổ không chính đáng' được Bộ Thương mại Trung Quốc ban hành năm 2021”, một đoạn trong thông cáo viết.

Tàu chở hàng cho Ấn Độ đi qua Hormuz

Trang tin ANI dẫn nguồn tin giấu tên cho hay, tàu hàng MT Sarv Shakti treo cờ Quần đảo Marshall chở theo lô khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) của Ấn Độ vào hôm 2/5 đã an toàn đi qua eo biển Hormuz.

“Tàu MT Sarv Shakti chở LPG của Ấn Độ có thủy thủ đoàn 20 người, trong đó có 18 công dân Ấn Độ, đã an toàn vượt qua eo biển Hormuz. Dự kiến, tàu trên sẽ cập thành phố cảng Visakhapatnam ở miền đông Ấn Độ vào ngày 13/5”, nguồn tin nói.

Theo hãng thông tấn TASS, từ khi xung đột Mỹ - Iran nổ ra và Washington áp lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng biển của Tehran, eo biển Hormuz vốn là tuyến hàng hải nhộn nhịp đã trở thành khu vực căng thẳng đối với các tàu thuyền đi qua đây.