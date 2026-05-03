Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WANA

Theo báo Guardian và hãng tin CNN, ông Trump phát biểu như vậy trong bối cảnh ngày càng có nhiều đồn đoán về khả năng Mỹ sẽ thực hiện đợt tấn công mới chống Iran nhằm buộc nước này nhượng bộ, gồm cả chấm dứt chương trình hạt nhân.

Báo chí Israel dẫn lời các quan chức quân sự cấp cao của nước này cho biết, Israel đang chuẩn bị cho khả năng Mỹ tấn công Iran và Tehran sẽ đáp trả bằng cách nhắm vào Tel Aviv.

Khi được hỏi về khả năng xung đột tái diễn, ông Trump ngày 2/5 nói: "Điều đó có thể xảy ra nếu Iran cư xử không đúng mực, nếu quốc gia này làm điều gì đó xấu. Song, hiện tại Mỹ đang xem xét".

Tại Iran, hãng thông tấn Fars dẫn lời một quan chức cấp cao cho hay, xung đột toàn diện có thể tái bùng phát 4 tuần sau khi Mỹ và Iran nhất trí ngừng bắn thông qua trung gian Pakistan. Các nỗ lực nhằm giúp Mỹ và Iran nối lại đàm phán hòa bình của Pakistan đã không thành công do mỗi bên đều đưa ra những điều kiện tiên quyết mà bên kia từ chối thực hiện.

Ngày 1/5, Iran đã gửi một đề xuất gồm 14 điểm cho Mỹ, thông qua Pakistan. Trong đó, Iran được cho là tập trung vào việc dỡ bỏ các lệnh phong tỏa và nêu ra một cơ chế mới để quản lý eo biển Hormuz. Đề xuất này cũng bao gồm việc bồi thường cho Tehran những thiệt hại do xung đột gây ra, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt và chấm dứt các hành động thù địch trên tất cả các mặt trận, bao gồm cả ở Lebanon, nơi Israel tiếp tục đấu súng với Hezbollah bất chấp lệnh ngừng bắn đã được ông Trump tuyên bố.

Tổng thống Trump hôm 2/5 cho hay, ông chưa xem chi tiết đề xuất mới của Iran nhưng sẽ đọc toàn bộ trong ngày hôm đó. Ngay sau đó, ông đăng một bình luận trên mạng xã hội với nội dung, ông “không thể tưởng tượng được đề xuất sẽ được chấp nhận vì Iran vẫn chưa phải trả giá đủ lớn cho những gì nước này đã gây ra cho nhân loại và thế giới trong 47 năm qua”.