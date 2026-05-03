Hãng WANA đưa tin, tàu chở dầu cỡ lớn (VLCC) thuộc sở hữu của Công ty Vận tải Dầu khí Quốc gia Iran (NITC) đã đến vùng biển Viễn Đông sau khi vượt qua sự giám sát của các hạm đội xuyên khu vực. Con tàu được cho là đang vận chuyển hơn 1,9 triệu thùng dầu thô.

Dữ liệu điều hướng cho thấy siêu tàu chở dầu này lần cuối được thấy ở gần bờ biển Sri Lanka, nó đã sử dụng các chiến thuật ngụy trang, bao gồm vô hiệu hóa Hệ thống Nhận dạng Tự động (AIS) từ ngày 20/3/2026. Con tàu được cho là đã đi qua eo Lombok của Indonesia và hướng về quần đảo Riau.

Việc sử dụng các tuyến đường thay thế, cụ thể là lựa chọn eo biển Lombok thay vì các tuyến đường vận chuyển đông đúc hơn, đã phản ánh các chiến lược hàng hải tinh vi của Iran nhằm quản lý chuỗi cung ứng năng lượng và vô hiệu hóa sự giám sát của hải quân Mỹ.

Các quan chức Iran cho rằng việc vận chuyển thành công chuyến hàng trên chứng tỏ năng lực hoạt động của nước này trong việc đảm bảo vận chuyển hàng hóa chiến lược đến các thị trường mục tiêu. Động thái này được xem như bằng chứng về hiệu quả của các chiến lược hàng hải của Iran trong việc né tránh các biện pháp giám sát quốc tế.

Iran thay thế các tuyến đường qua UAE bằng các cảng của Pakistan

Trong một thay đổi lớn đối với ngành hậu cần khu vực, sau nhiều năm trì hoãn Pakistan đã chính thức cho phép hàng hóa quá cảnh đi qua lãnh thổ nước này để tới Iran.

Sau những nỗ lực ngoại giao rộng rãi, Bộ Thương mại Pakistan đã ban hành chỉ dẫn cho phép hàng hóa từ các quốc gia thứ ba được vận chuyển qua lãnh thổ của nước này đến Iran.

Lệnh này áp dụng với các tuyến đường bộ từ các cảng Gwadar, Karachi và Qasim dẫn đến 2 cửa khẩu biên giới của Iran là Gwadar và Taftan.

Diễn biến trên được xem là một bước ngoặt quan trọng đối với an ninh chuỗi cung ứng của Iran. Trước đây, Iran phụ thuộc rất nhiều vào các cảng của Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE), đặc biệt là Jebel Ali để nhập khẩu và quá cảnh. Tuy nhiên, các cuộc phong tỏa hàng hải và những thay đổi chính trị khu vực đã khiến các tuyến đường này trở nên không ổn định, thúc đẩy Tehran đa dạng hóa hoạt động hậu cần của mình thông qua Pakistan.