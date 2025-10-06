XEM CLIP:

Chiều 6/10, đại diện Bệnh viện Đa khoa khu vực Vân Hồ (cơ sở Thảo Nguyên) cho biết, khoảng 9h sáng cùng ngày, bức tường kè khu dân cư phía sau bệnh viện bất ngờ đổ sập khiến một lượng nước lớn đổ vào khuôn viên bệnh viện. Hơn 200 bệnh nhân và người nhà đã di dời kịp thời đến nơi an toàn, không gây thiệt hại về người.

"Nước đổ vào bệnh viện như lũ khiến nhiều trang thiết bị khám chữa bệnh cùng thuốc men ngập sâu trong nước. Ước tính thiệt hại ước đến thời điểm hiện tại khoảng hơn 10 tỷ đồng", đại diện bệnh viện nói.

Khu vực tường kè bị đổ sập khiến nước đổ ập vào bệnh viện. Ảnh: BVCC

Nhiều trang thiết bị của bệnh viện bị hư hỏng nặng. Ảnh: BVCC

Hiện tại, nước đã rút, các lực lượng địa phương và cán bộ, nhân viên bệnh viện đang nỗ lực dọn dẹp, khử khuẩn, khẩn trương sắp xếp lại cơ sở vật chất để sớm ổn định hoạt động khám chữa bệnh, đảm bảo an toàn cho bệnh nhân và cán bộ y tế.