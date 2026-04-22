Nhận định nêu trên được Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội đưa ra trong báo cáo đánh giá kết quả công tác thông tin cơ sở trên địa bàn. Đây là báo cáo phục vụ buổi làm việc ngày 22/4 về cung cấp thông tin cho cơ sở của Thành ủy Hà Nội với đoàn khảo sát của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, do ông Trần Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương làm Trưởng đoàn.

Cụ thể, qua đánh giá, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội khẳng định: Việc mua, sử dụng và quản lý báo, tạp chí của Đảng đã được triển khai bài bản, nghiêm túc, đồng bộ từ cấp thành phố tới cơ sở.

Các đảng bộ, chi bộ, đặc biệt là tại các khu vực nông thôn, trường học, doanh nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp đều được cung cấp đầy đủ các ấn phẩm chủ lực như Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Báo Hànộimới, bảo đảm đúng quy định và mục tiêu chính trị đề ra.

Thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII), Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội đã phối hợp cùng Ban Tổ chức Thành ủy cung cấp danh sách của đảng bộ các xã, phường và đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy, đảng bộ cơ sở, đảng bộ bộ phận, chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc gửi Báo Nhân dân.

Thống kê cho thấy, tính đến cuối tháng 10/2025, tổng số tổ chức cơ sở đảng là 4.822 tổ chức cơ sở đảng, trong đó đảng bộ cơ sở là 1.064 đảng bộ, chi bộ cơ sở là 3.758 chi bộ được nhận Báo Nhân dân.

Điểm nổi bật là báo, tạp chí của Đảng không chỉ được cung cấp đúng, đủ và kịp thời mà còn được sử dụng hiệu quả trong thực tiễn. Nhiều chi bộ đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề gắn với việc đọc và thảo luận nội dung trên báo, tạp chí của Đảng, từ đó nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên. Qua đó, giúp nắm vững và vận dụng kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Ngoài ra, tại các hội nghị giao ban, tài liệu từ báo, tạp chí của Đảng còn được sử dụng làm nguồn thông tin nền tảng để phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Bên cạnh đó, thực hiện quyết định 1487 ngày 18/11/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, việc biếu Báo Hànộimới hằng ngày cho đảng viên được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng trở lên cũng đã được duy trì thường xuyên. Báo Hànộimới đã phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy các xã, phường, thị trấn thường xuyên rà soát, cập nhật danh sách Đảng viên đủ tiêu chuẩn (từ 50 năm tuổi Đảng trở lên).

Cụ thể, số lượng báo phát hành theo quyết định 1487 bắt đầu từ mức 13,4 triệu tờ vào năm 2017, tăng lên 16,1 triệu tờ (năm 2018), 18,5 triệu tờ (năm 2019) và vượt ngưỡng 20 triệu tờ/năm kể từ năm 2020. Trong các năm tiếp theo, số lượng duy trì ổn định ở mức trên 20,4 triệu tờ mỗi năm. Tổng số lượng báo biếu lũy kế từ năm 2017 đến hết quý I/2026 đã đạt hơn 175,8 triệu tờ.

Thống kê cũng cho thấy, số lượng đảng viên được thụ hưởng chính sách đã tăng từ 34.000 người vào năm 2017 lên mức gần 60.000 người vào giai đoạn cao điểm. Sau khi thực hiện rà soát, sắp xếp lại đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 01/7/2025, danh sách đã được chuẩn hóa và duy trì ổn định ở mức 55.550 đảng viên vào cuối năm 2025.

Có thể thấy rằng, chủ trương biếu báo Hànộimới hằng ngày cho đảng viên được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng trở lên không chỉ thể hiện sự tri ân, quan tâm của Đảng bộ Thành phố với những đảng viên lão thành, mà còn là kênh cung cấp thông tin chính thống, kịp thời về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Thành phố. Qua đó, góp phần tăng cường sự gắn bó giữa Đảng với đảng viên ở cơ sở, nhất là đội ngũ đảng viên nghỉ hưu vẫn luôn theo dõi, quan tâm đến tình hình chính trị - xã hội.

Thông qua việc tiếp cận thường xuyên báo chí chính thống, các đảng viên cao tuổi tiếp tục phát huy vai trò nêu gương, truyền tải thông tin tích cực đến gia đình, tổ dân phố, khu dân cư; góp phần định hướng dư luận, lan tỏa thông tin đúng đắn, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

“Việc biếu báo được đánh giá là một giải pháp hiệu quả trong công tác cung cấp thông tin cho cơ sở, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị trong tình hình mới”, báo cáo của Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội nêu rõ.