Lễ bốc thăm chia bảng VCK World Cup 2026 đã diễn ra vào đêm 5/12, với chủ nhân 6 chiếc vé còn lại từ vòng đấu play-off vẫn chưa được xác định.

World Cup 2026 đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử có số đội tham dự lớn nhất: 48, tức tăng 16 đội so với trước đây (32).

Haaland và Mbappe sớm gặp nhau ngay vòng bảng World Cup 2026. Ảnh: 433

Ngày hội bóng đá thế giới vào mùa hè năm sau, diễn ra từ 11/6 đến 19/7/2026, được tổ chức ở 3 quốc gia: Mỹ, Mexico và Canada.

Nhìn chung, lá thăm chia 12 bảng bắt đầu lúc 0h ngày 5/12, không có bảng nào thực sự quá khốc liệt. Nhà vô địch World Cup 2018, Pháp được đánh giá là gặp khó hơn các tên tuổi như Argentina, Brazil hay Tây Ban Nha, khi cùng bảng I với Senegal, Na Uy và 1 đội play-off, nhưng cũng không phải là ‘tử thần’ đúng nghĩa.

Tuy nhiên, đó là bảng đấu tạo sự phấn khích lớn cho người hâm mộ với Haaland đấu Mbappe – 2 tay săn bàn đạt hiệu suất khủng nhất ở cả cấp CLB lẫn ĐTQG ở mùa giải năm nay.

Cụ thể, Haaland có 33 bàn và 5 kiến tạo sau 24 trận chơi cho Man City và tuyển Na Uy, trong khi Mbappe là 30 bàn cùng 7 kiến tạo cũng với 24 trận trong mào áo Real Madrid và tuyển Pháp.

Ronaldo và Messi hứa hẹn đụng độ ở vòng tứ kết giải đấu. Ảnh: FOX Soccer

Ai sẽ tỏa sáng cùng đội tuyển quốc gia của mình trong ngày hội lớn nhất hành tinh, Haaland hay Mbappe? Mọi người sẽ đổ dồn vào cuộc gặp ấy, cuộc gặp giữa Pháp vs Na Uy.

Trong khi Haaland và Mbappe sớm so tài với nhau thì 2 siêu tiền đạo đàn anh Messi cùng Ronaldo hứa hẹn cuộc gặp gỡ đầu tiên và có lẽ cũng là duy nhất ở tứ kết World Cup 2026.

Điều đó sẽ xảy ra nếu Argentina và Bồ Đào Nha cùng xếp nhất ở bảng đấu của mình (J, K). Trong quá khứ, 2 chân sút thâu tóm đến 13 quả vòng vàng chưa từng gặp nhau ở ngày hội World Cup.

Vậy nên, sẽ là ‘món quà’ thực sự cho người hâm mộ nếu Messi và Ronaldo cùng phô diễn trên sân ở điệu vũ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của mình.

Messi cùng Argentina bước vào World Cup 2026 với tư cách là đương kim vô địch, trong khi Bồ Đào Nha chưa từng vào đến chung kết giải đấu. Ronaldo lúc này khát khao cúp vàng hơn bất cứ ai.