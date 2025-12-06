1. FIFA muốn biến vòng chung kết World Cup 2026 – giải đấu do Mỹ, Canada và Mexico đồng tổ chức – thành màn trình diễn thể thao vĩ đại nhất thế giới.

Lễ bốc thăm chia 12 bảng với 48 đội tuyển tham dự, con số lớn nhất lịch sử, được tổ chức hoành tráng theo phong cách Hollywood.

Bocelli trình diễn Nessun Dorma. Ảnh: PA

“Nessun Dorma”, aria nổi tiếng trong opera Turandot (nhà soạn nhạc Giacomo Puccini), do Andrea Bocelli trình diễn, mở màn buổi gala có sự góp mặt của Robbie Williams và Nicole Scherzinger.

Bên cạnh đó là sự xuất hiện bất ngờ của Lauryn Hill – một trong những rapper vĩ đại nhất lịch sử. Nhóm Village People với ca khúc “YMCA” khép lại buổi lễ.

Có thể Mỹ không giỏi bóng đá – đội tuyển dưới sự dẫn dắt của Mauricio Pochettino không nằm trong nhóm ứng viên vô địch – nhưng họ lại là bậc thầy của ngành công nghiệp giải trí.

Mục tiêu của FIFA và những nhà tổ chức World Cup 2026 là để bóng đá thật sự chinh phục quốc gia có thị trường quảng cáo lớn nhất thế giới, nơi lượng vé và sản phẩm bản quyền được tiêu thụ mạnh nhất.

Với 104 trận đấu, nhiều nhất từ trước tới nay, FIFA kỳ vọng World Cup tới đây sẽ cực kỳ béo bở, đạt lượng khán giả lên đến 2 tỷ người.

VCK chính thức khai mạc ngày 11/6, khi Mexico gặp Nam Phi tại Azteca – sân vận động tổ chức nhiều trận khai mạc nhất lịch sử World Cup, cũng là nơi chứng kiến Pele (1970) và Diego Maradona (1980) nâng cao cúp vàng.

2. Về mặt chuyên môn, đây là kỳ World Cup cuối cùng của Lionel Messi và Cristiano Ronaldo.

Hơn nữa, những người được xem là kế thừa họ, Kylian Mbappe và Erling Haaland cũng xuất hiện. Tất nhiên, không thể bỏ qua Vinicius, Estevao hay Vitinha, và đặc biệt là Lamine Yamal.

Người mẫu Heidi Klum. Ảnh: FIFA

Lễ bốc thăm có vài điểm đặc biệt: mỗi quốc gia đồng chủ nhà đều trong nhóm hạt giống số 1, giúp họ có bảng đấu dễ hơn.

Lần đầu tiên trong lịch sử, 4 đội dẫn đầu bảng xếp hạng FIFA – theo thứ tự là Tây Ban Nha, Argentina, Pháp và Anh – không thể gặp nhau cho đến ít nhất là vòng bán kết. Một công thức mà quần vợt làm từ lâu.

Tuy nhiên, các nhánh đấu lại khá oái oăm, khi 12 đội nhất và nhì bảng cùng với 8 đội hạng 3 có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền đi tiếp.

Trong trường hợp Argentina đứng nhì bảng, họ có thể gặp Tây Ban Nha ngay vòng 1/16.

Một trong những khoảnh khắc thú vị nhất của buổi lễ là đoạn video Matthew McConaughey – người hâm mộ bóng đá và chủ một CLB MLS – cùng nữ diễn viên Salma Hayek cổ vũ Rio Ferdinand nhận vai trò dẫn chương trình cùng MC Samantha Johnson.

Người mẫu Heidi Klum cùng diễn viên hài Kevin Hart là cặp MC chính trong toàn đêm gala bốc thăm.

3. World Cup 2026 sẽ diễn ra tại 11 thành phố của Mỹ, 3 thành phố của Canada và 2 thành phố thuộc Mexico.

FIFA tham vọng biến World Cup 2026 thành sự kiện giải trí. Ảnh: FIFA

Dù còn nhiều nghi ngờ về khả năng tổ chức của Mỹ do những tranh cãi an ninh và sự thiếu quan tâm đến điều kiện cho cầu thủ, không ai nghi ngờ khả năng tạo ra một đại tiệc giải trí của họ.

Ban tổ chức chọn 4 huyền thoại thể thao để mở các quả bóng bốc thăm: Tom Brady (NFL – bóng bầu dục), Shaquille O’Neal (NBA – bóng rổ), Wayne Gretzky (NHL - hockey) và Aaron Judge (MLB – bóng chày).

Họ là những biểu tượng trong ngành công nghiệp thể thao hàng đầu nước Mỹ. Đây chính là điều FIFA muốn: biến mỗi trận đấu bóng đá thành những bữa tiệc giải trí đúng nghĩa.

Dự kiến khoảng 7 triệu du khách sẽ đổ tới Mỹ trong dịp World Cup. FIFA kỳ vọng doanh thu quảng cáo phá kỷ lục trong kỳ World Cup đắt đỏ nhất lịch sử.

Giá vé đã tăng gấp đôi, thậm chí gấp 8 ở một số trận. Vé xem trận chung kết có thể lên tới hơn 6.700 USD.