Dù không được đánh giá cao ở bảng A, nhưng U21 Việt Nam liên tiếp làm nên bất ngờ tại giải bóng chuyền U21 thế giới 2025. Sau khi hạ chủ nhà Indonesia, Đặng Thị Hồng và các đồng đội quật ngã Serbia và Canada, trong đó Serbia hiện đang đứng hạng 8 thế giới, hơn Việt Nam tới 17 bậc.

Với 3 trận thắng, thầy trò HLV Nguyễn Trọng Linh sớm giành vé đi tiếp vào vòng 16 đội. Tuy nhiên, phía trước các cô gái Việt Nam vẫn còn hai trận đấu rất đáng chờ đợi, gặp Argentina và Puerto Rico.

Đặng Thị Hồng là VĐV ghi nhiều điểm nhất cho U21 Việt Nam. Ảnh: Volleyballworld

Ở trận gặp Argentina, đây chính là thử thách lớn nhất với U21 Việt Nam. Đội bóng đến từ Nam Mỹ hiện đang xếp hạng 7 thế giới. Ở 3 trận vừa qua, không bất ngờ khi Argentina đều giành chiến thắng, có được 9 điểm, xếp nhất bảng A (hơn Việt Nam về hiệu số).

Theo đánh giá của giới chuyên môn, Argentina có trình độ vượt trội so với U21 Việt Nam, bên cạnh đó có ưu thế về thể hình, thể lực. Đội bóng này có lối chơi tấn công ở tốc độ nhanh, xử lý linh hoạt và phòng thủ cũng rất kín kẽ.

Rõ ràng là U21 Việt Nam sẽ gặp rất nhiều khó khăn, nhưng không phải không có cơ hội gây bất ngờ. Ở 3 trận thắng tại bảng A, đoàn quân của HLV Nguyễn Trọng Linh cho thấy sự chuẩn bị kỹ về đấu pháp, có lối chơi phù hợp với từng đối thủ.

U21 Việt Nam lần đầu tham dự giải thế giới và đã giành vé vào vòng 16 đội. Ảnh: S.N

Ngoài những mũi công lợi hại như Đặng Thị Hồng, Phương Quỳnh, Bích Huệ... U21 Việt Nam cũng chơi phòng ngự tốt, đặc biệt là khâu tổ chức chắn bóng.

Với tinh thần rất thoải mái sau khi giành vé đi tiếp, nếu tiếp tục phát huy những thế mạnh của mình, chơi bản lĩnh và tự tin, U21 Việt Nam có thể làm nên chuyện trước Argentina, hoặc ít nhất cũng gây ra nhiều khó khăn với đối thủ hơn mình tới 18 bậc trên BXH thế giới.

Trận tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam vs U21 Argentina diễn ra lúc 10h ngày 11/8 tại Surabaya (Indonesia).