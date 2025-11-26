Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Benfica lập tức đẩy cao tốc độ và gây sức ép mạnh mẽ khiến Ajax buộc phải co cụm phòng ngự.

Chỉ mất 6 phút, đội bóng của HLV Jose Mourinho mở tỷ số khi Samuel Dahl tận dụng tình huống phạt góc để tung cú dứt điểm chuẩn xác.

Benfica chơi kín kẽ trên sân của Ajax - Ảnh: Sport Lisboa e Benfica

Bàn thua sớm khiến Ajax buộc phải dâng cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Đại diện Hà Lan tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm, nhưng sự xuất sắc của thủ môn Trubin cùng hệ thống phòng ngự kín kẽ của Benfica đã từ chối mọi nỗ lực.

Bước sang hiệp hai, thế trận không có nhiều thay đổi. Ajax tiếp tục kiểm soát bóng và tấn công dồn dập, trong khi Benfica kiên nhẫn chờ đợi cơ hội phản đòn. Dù vậy, các chân sút Ajax liên tục tỏ ra thiếu chính xác ở những pha xử lý cuối cùng.

Niềm vui của các học trò HLV Mourinho với chiến thắng đầu tiên tại Champions League mùa này - Ảnh: Sport Lisboa e Benfica

Không tận dụng được ưu thế, Ajax phải trả giá ở phút 90 khi Barreiro trừng phạt sai lầm hàng thủ bằng pha dứt điểm lạnh lùng, ấn định chiến thắng 2-0 cho Benfica.

Kết quả này giúp đội bóng Bồ Đào Nha có 3 điểm đầu tiên sau 5 lượt trận, trong khi Ajax tiếp tục chìm sâu ở đáy bảng với 5 trận toàn thua.

Ghi bàn: Dahl 6', Barreiro 90'

Đội hình xuất phát:

Ajax: Jaros, Wijndal, Sutalo, Baas, Itakura, Regeer, Taylor, Klaassen, Godts, Bounida, Weghorst

Benfica: Trubin, Dahl, Otamendi, Silva, Dedic, Rios, Barreiro, Aursnes, Sudakov, Barrenechea, Pavlidis