Cuối tuần trước, Harvey Barnes trở thành người hùng với cú đúp giúp Newcastle quật ngã Man City. Và ở chuyến làm khách trước Marseille tại Champions League, anh tiếp tục duy trì phong độ khi chỉ mất 6 phút để mở tỷ số sau pha xử lý nhanh gọn trong vòng cấm.

Aubameyang có màn trình diễn chói sáng - Ảnh: ODM

Tuy nhiên, lợi thế sớm không giúp Newcastle cầm trọn thế trận. Marseille với bộ đôi tấn công Greenwood - Aubameyang gây áp lực mạnh mẽ và liên tục tạo ra sóng gió về phía khung thành “Chích chòe”. Dù vậy, đội chủ nhà vẫn phải rời sân sau hiệp một với bất lợi về tỷ số.

Ngay đầu hiệp hai, những sai sót của hàng thủ Newcastle đã khiến mọi thứ đảo chiều. Phút 46, Aubameyang tung cú dứt điểm quyết đoán gỡ hòa sau đường chuyền của Bakola.

Chỉ 4 phút sau, tiền đạo kỳ cựu tiếp tục trừng phạt sự lỏng lẻo của đối thủ với pha lập công thứ hai, lần này từ đường kiến tạo của Timothy Weah.

Dù còn nhiều thời gian để tìm bàn gỡ, Newcastle thi đấu bế tắc trước hàng thủ Marseille chơi kỷ luật. Những cơ hội hiếm hoi không đủ sắc bén để thay đổi kết cục. Đội bóng của Eddie Howe đành chấp nhận rời sân với hai bàn tay trắng.

Ghi bàn

Marseille: Aubameyang (46', 50')

Newcastle: Barnes (6')

Đội hình thi đấu

Marseille: Rulli, Pavard, Balerdi, Emerson, Weah, Vermeeren, Hojbjerg, Bakola, Paixao, Aubameyang, Greenwood

Newcastle: Pope, Livramento, Thiaw, Schar, Burn, Bruno Guimaraes, Tonali, Willock, Murphy, Gordon, Barnes