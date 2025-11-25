Trận đấu muộn vòng 12 Ngoại hạng Anh, MU tiếp Everton đánh dấu tròn 1 năm kể từ màn ra mắt (hòa Ipswich 1-1) của thuyền trưởng Ruben Amorim, khi đến thay Erik ten Hag vào tháng 11/2024.

Tuy nhiên, không có nụ cười chúc mừng, tất cả là nỗi thất vọng cao độ, sự bẽ bàng và hoang mang của chính người trong cuộc.

Trên sân nhà Old Trafford rạng sáng nay (25/11), MU chơi hơn người từ phút 13, sau khi Idrissa Gueye bị đuổi khỏi sân vì đấm vào mặt đồng đội Michael Keane.

Ruben Amorim luôn nỗi ám ảnh thường trực, MU có thể trở lại những ngày thảm hại bất cứ lúc nào. Ảnh: X Fabrizio Romano

Tưởng ‘Quỷ đỏ’ sẽ gia tăng chuỗi trận bất bại, bỏ túi 3 điểm để chen chân lọt vào top 5 Ngoại hạng Anh. Nhưng không, lưới của Senne Lammens đã bị rung lên ở phút 29, bởi pha lập công của Kiernan Dewsbury-Hall.

Và thật tệ hại cho MU, đó là bàn thắng duy nhất của trận đấu. Các học trò của Ruben Amorim đã không có “phản ứng” thực sự nào để có thể thay đổi tình thế, chấm dứt chuỗi 5 trận bất bại.

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cay đắng sau tiếng còi mãn cuộc: “Kết quả rất là tệ, nhưng điều tôi bận tâm nhiều hơn là cảm giác của mình trong suốt trận đấu.

MU đã không chơi tốt như một đội. Chúng tôi không hiểu tình hình trên sân và cứ để mặc cho nó diễn ra sao thì ra. Và đó là mối lo ngại lớn nhất của tôi”.

Đây là lần đầu tiên HLV David Moyes với tư cách là đội khách, thắng tại Old Trafford. Ảnh: X Futbol de Inglaterra

Nỗi bất an của Ruben Amorim từ trước trận – thừa nhận ám ảnh những ngày tệ hại trở lại, quả nhiên lại hiện ra trước mắt: “Chúng tôi thực sự không nắm bắt được gì về mọi tình huống trên sân. Đội cũng chẳng có được mối nguy hiểm trong vòng cấm.

Điều đáng kể hơn cả là MU thiếu cường độ, ngay từ lúc bắt đầu. Tôi thực sự rất thất vọng về cách chúng tôi chơi, nhất là lại trên sân nhà. Chơi thế này thì làm sao thắng được”.

Vị thuyền trưởng 40 tuổi bày tỏ thêm: “Năm tuần qua, mọi người khen sự tiến bộ của MU. Nhưng chúng tôi còn rất nhiều việc phải làm, nhiều thứ phải khắc phục. MU chưa đạt đến trình độ, hay ở gần mức gấy để có thể tranh đua trong nhóm đầu Ngoại hạng Anh. Tôi vẫn có cảm giác ấy từ đầu mùa và đến giờ vẫn vậy. Chúng tôi cần hoàn hảo để giành chiến thắng, nhưng đội chưa làm được điều đó”.